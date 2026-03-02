La Lotería Nacional Emite Billete Conmemorativo del Centenario de las Normales Rurales del País

El Sorteo Cuenta con un Premio Mayor de 17 mdp en dos Series

Para conmemorar el Centenario de la creación de las Escuelas Normales Rurales y de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo y la titular de Lotería Nacional, Olivia Salomón, develaron el billete del Sorteo Superior No. 2879 alusivo a esta fecha que enmarca el surgimiento y formación de docentes que durante décadas han llevado su servicio a las aulas de comunidades rurales, significando la oportunidad de incorporar a niñez mexicana al Sistema Educativo Nacional.

Desde el Salón Iberoamericano del Museo Vivo del Muralismo, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, celebró la emisión, por primera vez en la historia del país, de un billete de la Lotería Nacional dedicado a las Normales Rurales, hecho que calificó como un reconocimiento al legado centenario del normalismo rural en la formación de maestras y maestros comprometidos con la transformación social de México.

En este recinto, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón expresó que este homenaje coloca en el centro a las Escuelas Normales Rurales, instituciones que durante cien años han sido pilar del sistema educativo y motor de movilidad social. En este tenor, mencionó la historia de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ubicada en el estado de Guerrero, que junto con la de “Gral. Matías Ramos” en Zacatecas, “José Guadalupe Aguilera” en Durango, “Carmen Serdán” en Puebla, fueron fundadas con la misión de llevar la enseñanza a las comunidades más apartadas del país.

“Celebrar el centenario de las Escuelas Normales Rurales e iniciar estos festejos reconociendo a la escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, es honrar una historia de vocación, de lucha social y de compromiso con quienes más lo necesitan, es reconocer a generaciones de maestras y maestros que han llevado la educación hasta los lugares más apartados del país, convirtiendo la enseñanza en una verdadera misión de transformación”, subrayó Olivia Salomón.

En este contexto, sostuvo que el reconocimiento se inscribe plenamente en la visión del gobierno humanista que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, que ha colocado a la educación pública, al magisterio y a la igualdad de oportunidades como pilares del desarrollo nacional, por lo que honrar a las Normales Rurales es reconocer una historia viva de servicio, compromiso social y profundo amor por México.

En esta ceremonia, la titular de la institución de la suerte destacó que este billete se traduce en un símbolo de gratitud, memoria y reconocimiento para el normalismo rural y para todas las personas que han hecho de la educación una causa de vida, “porque mientras exista una maestra o un maestro dispuesto a enseñar en cada comunidad de México, México tendrá esperanza”.

El titular de la SEP, por su parte, agradeció esta decisión y destacó que las escuelas que han construido a México serán ahora una carta de esperanza que circulará de mano en mano por toda la República. Señaló que cada “cachito” llevará consigo la imagen de una historia de educación popular y, con cada boleto, las Normales Rurales contribuirán a la asistencia social de quienes más lo necesitan, fortaleciendo así su vocación solidaria.

Al dirigirse a las y los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Mario Delgado expresó su reconocimiento por elegir la docencia como proyecto de vida y afirmó que la Nueva Escuela Mexicana confía en el compromiso social que heredan de un siglo de normalismo rural. Subrayó que el país necesita maestras y maestros que enseñen a pensar, que fortalezcan los saberes comunitarios y que hagan de cada aula un espacio donde el conocimiento dialogue con la realidad de los pueblos.

Por su parte, Juan Carlos Salazar Domínguez, estudiante de cuarto grado de la institución, destacó que este billete por el aniversario no es sólo una cifra, sino el símbolo de 100 años de resistencia y vocación de servicio hacia las comunidades más marginadas de México. Enfatizó que la Normal continúa siendo un pilar fundamental para el desarrollo del país, al transformar la realidad de miles de jóvenes de contextos humildes mediante una formación académica con profunda conciencia social.

El Billete que Viaja por el País Portando 100 Años de Historia

Olivia Salomón subrayó que este cachito recorrerá el país y viajará por mercados, plazas, escuelas y comunidades llevando el mensaje de que la educación transforma destinos y que la vocación docente sigue siendo una de las fuerzas más poderosas para construir un país más justo. Detalló que en el Sorteo Superior No. 2879 hay un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios. Se celebrará el viernes 10 de abril de 2026, a las 20:00 horas.

Se emitieron dos millones 400 mil cachitos, los cuales ya se encuentran disponibles para su venta en más de 11 mil puntos de todo el territorio nacional, así como en Miloteria.mx. El sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.