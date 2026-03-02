Las Extorsiones se han Disparado en Todas las Actividades Económicas: Felipe Pinedo

Lo Padecen Desde Ambulantes Hasta las Empresas más Fuertes, Alerta

* “Hay Pérdida de Empleos en Minería y Descapitalización en el Campo”

Por Gabriel Rodríguez

Felipe Pinedo, encargado de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), denunció que el desempleo en la entidad va al alza, pues Peñasquito ha liquidado a alrededor de 600 empleados en el último medio año; asimismo, precisó que las extorsiones están a la orden del día en todos los rubros de la economía estatal.

Pinedo señaló que “en este año del progreso se observa con preocupación el colapso de los ámbitos económico, político y social en la entidad zacatecana, evidente en los bajos índices de contratación laboral que detentamos para el caso de las empresas mineras que han estado despidiendo personal”.

Paralelamente a ello, dijo que la actividad agraria “ha tendido a la descapitalización de manera abrupta a causa de los bajos precios en la comercialización de los productos, al ser invadidos por otros como el ajo chino, en detrimento del que se produce aquí”.

“Además, el índice de extorsión se ha incrementado en prácticamente todas las actividades económicas que tienen efecto en el estado, desde el puesto más pequeño en la vía pública hasta las empresas más fuertes”.

Dichas acciones ocurren en el caso de los productores de ganado y en diversas esferas de los ámbitos municipales, como la construcción, el transporte y otros.

“Se dan a lo largo y ancho de Zacatecas mientras que en todos los ayuntamientos hay inconformidad a causa de que las obras públicas la realizan personas relacionadas con ese tipo de eventos en detrimento de las establecidas”.

“Hacemos esta denuncia porque si bien es cierto que han disminuido los crímenes de alto impacto, también lo es que esa actividad hormiga se realiza en todos los municipios de la entidad, lo que nos preocupa como organización social, sobre todo porque a gobierno estatal le interesa a medias la problemática y hay apatía para atender ese tipo de hechos”.

Ante ello, la CNPA y el Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), realizaron un llamado a los gobiernos estatal y federal, con el fin de que atiendan este tipo de problemas.

El líder dijo que no hace mucho la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo la clausura de la refinería de Peñasquito donde se hacen los lingotes de oro, por lo que a consecuencia de ello fueron despedidos alrededor de 600 trabajadores, más allá del cierre de esa industria hacia 2030 por lo que se pretende que, antes de ese hecho, se realicen acciones de mitigación ambiental.

“En Capstone también hay despidos paulatinos y silenciosos, lo mismo que en el caso de la mina de Chalchihuites, donde persisten disputas intersindicales, lo que representa más despidos y la representación real del desastre que cunde en materia económica en nuestro estado”.