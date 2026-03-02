“México Siempre va a Abogar por la paz Mundial”: Presidenta Claudia Sheinbaum

Desde Comondú, BCS

En Comondú anunció un nuevo programa de recarga de acuíferos para apoyar a las y los productores, agricultores y pescadores de la regió

Destacó que con la iniciativa de Reforma Electoral propone algo muy sencillo: que el pueblo elija a las y los diputados de representación proporcional y que el costo de las elecciones disminuya

Desde Comondú, Baja California Sur, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó, ante el actual contexto mundial, que México siempre ha luchado y abogado por la paz, ya que su política exterior se sustenta en ocho principios establecidos en la Constitución: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

“México siempre ha luchado por la paz, siempre, en cualquier circunstancia, y les quiero leer lo que dice nuestra Constitución, que es lo que guía nuestra política exterior, en este caso y en cualquier caso. Dicen que la Constitución en el artículo 89, fíjense, esto viene de los principios de Carranza, Carranza es un gran personaje de la historia de México, él formó el Ejército Constitucionalista, después del Golpe de Estado a Madero, pero también le tocó combatir la invasión de Estados Unidos en 1914, que se conoce poco de esa invasión, conocemos la del siglo XIX que se llevaron la mitad del territorio, pero también trataron de invadir México en 1914 en Veracruz y Carranza se opuso, y ahí dictó una serie de principios.

“Después vino lo que se llama la Doctrina Estrada, y luego en los 80 quedaron estos principios en la Constitución que dice: El Presidente o la Presidenta, en este caso, tienen que observar principios de política exterior: autodeterminación de los pueblos; no intervención; solución pacífica de las controversias; proscripción de las amenazas o uso de la fuerza; igualdad jurídica de los Estados, de las naciones; cooperación internacional para el desarrollo; respeto de los derechos humanos; y lucha por la paz y la seguridad. Esos van a ser siempre los principios de política exterior de nuestro país y eso es lo que defendemos, frente a cualquier situación en el mundo, México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos”, fue el posicionamiento durante el evento de entrega de Programas para el Bienestar en Baja California Sur.

La Jefa del Poder Ejecutivo Federal resaltó que, con la Cuarta Transformación, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza gracias al aumento del salario mínimo, la continuidad de los Programas para el Bienestar y la implementación de tres nuevos apoyos durante su gobierno: la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

Anunció que en Comondú se pondrá en marcha un programa de recarga de acuíferos para apoyar a las y los productores, agricultores y pescadores de la región; que se suma a la construcción de la Presa el Novillo, una Planta de Tratamiento en Los Cabos, un acueducto de Santa Rosalía a Palo Verde y otros programas sociales como Vivienda para el Bienestar —que inició en Los Cabos y llegará a Comondú—, la basificación de profesores, la construcción de un Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Los Cabos y la modernización de la carretera Transpeninsular.

Sostuvo que la iniciativa de Reforma Electoral que enviará al Congreso de la Unión garantiza el principio de “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, ya que propone que el pueblo elija a las y los diputados de representación proporcional; que se reduzca el gasto de las elecciones y el presupuesto a los partidos políticos; que los consejeros electorales no ganen más que la Presidenta; y reafirma el compromiso con las y los mexicanos al decirle “no” al nepotismo y a la reelección.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que en Baja California Sur son 170 mil las personas que ya reciben alguno de los Programas para el Bienestar y destacó que para este año se aprobó un billón de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para dar continuidad a estos derechos.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reiteró su respaldo a la Presidenta ante el escenario internacional y reconoció el gran patriotismo con el que está defendiendo la soberanía del país. Agradeció la continuidad de los Programas para el Bienestar y el apoyo para el Valle de Santo Domingo con nueva vivienda y obras para garantizar el suministro de agua potable.

La derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, Rosa María Martínez Cruz, agradeció a la mandataria por los Programas para el Bienestar que permiten alcanzar una vida digna, principalmente a personas adultas mayores y con discapacidad.