Regresa el año Nuevo Chino a Plaza de Armas y Resultó un Éxito Total

Con gran entusiasmo y una destacada participación ciudadana, regresó la celebración del Año Nuevo Chino a Plaza de Armas, consolidándose como un evento multicultural que fortalece la identidad, la convivencia familiar y la proyección turística del municipio.

El evento se llevó a cabo a través de la Dirección de Turismo Municipal, reuniendo a familias zacatecanas, visitantes, comunidad china radicada en el estado, sector comercio y academias culturales, quienes disfrutaron de una tarde llena de tradición, color y espectáculo.

Durante el programa se realizaron presentaciones culturales, danza del león, exhibiciones artísticas y un espectáculo de pirotecnia que llenó de alegría el corazón del Centro Histórico.

Uno de los momentos más significativos fue la entrega de un reconocimiento especial a la familia Chew, organizadora del evento, por sus 20 años celebrando de manera ininterrumpida esta tradición en Zacatecas, promoviendo el intercambio cultural y el turismo local sin fines de lucro.

En representación del Presidente Municipal, Miguel Varela, asistió la Síndica Municipal Wendy Valdez Organista, quien reconoció la aportación cultural de la familia Chew y destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que enriquecen la diversidad del municipio.

También estuvieron presentes la Directora General de Turismo, Berenice Villagrana; el Regidor Óscar Contreras, secretario de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura; y el Regidor David García Lira, de Relaciones Internacionales, quien, en coordinación con la Dirección de Turismo, contribuyó a la logística, seguridad y difusión del evento.

Cabe destacar que hacía tiempo que esta tradición no regresaba a Plaza de Armas, ya que anteriormente se realizaba en Plazuela Goitia, por lo que su retorno al corazón de la capital marcó un momento especial para la ciudadanía y visitantes.

Con este tipo de eventos, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar actividades que promuevan el turismo, la inclusión cultural y la convivencia familiar, proyectando a Zacatecas como un destino diverso y abierto al mundo.