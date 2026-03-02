Ulises Mejía Haro y Alfonso Ramírez Cuéllar Explican Reformas Clave

En el municipio de Villa de Cos se llevó a cabo una asamblea informativa encabezada por los diputados federales Ulises Mejía Haro y Alfonso Ramírez Cuéllar, con el objetivo de informar de manera directa a la ciudadanía sobre los principales temas que se estarán abordando en los próximos días en el Congreso de la Unión, así como escuchar las inquietudes y planteamientos de las y los habitantes de la región.

Durante su intervención, Ulises Mejía Haro explicó que uno de los ejes centrales de la agenda legislativa es la reforma electoral, la cual busca fortalecer la democracia y la representación popular.

Precisó que esta reforma plantea eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales, para que todas y todos los legisladores lleguen a sus cargos exclusivamente por el voto directo de la ciudadanía, fortaleciendo la legitimidad democrática y la rendición de cuentas.

Agregó que la reforma electoral también permitirá garantizar el voto desde el exterior, para que la comunidad migrante pueda elegir de manera directa a ocho diputadas y diputados con acción afirmativa migrante.

Señaló que este avance representa un paso histórico para reconocer los derechos políticos plenos de las y los mexicanos que viven fuera del país, quienes ahora podrán incidir directamente en la integración del Poder Legislativo.

Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar explicó los alcances de la Ley de Aguas Nacionales aprobada en el Congreso y subrayó la necesidad de desmitificar información falsa difundida por la oposición.

Aclaró que sí es posible heredar las concesiones de agua de pozos agrícolas, así como comprar o vender tierras que cuentan con uso de agua para riego, siempre dentro del marco legal, y que la narrativa de que esta reforma atentaba contra los derechos de los productores quedó plenamente evidenciada como un intento de engañar a la población.

Asimismo, se destacó que esta legislación fortalece el derecho humano al agua, protege su uso prioritario para consumo doméstico y agrícola, y pone orden en la gestión del recurso, evitando el acaparamiento y brindando mayor certeza jurídica a las comunidades y a las y los productores del campo, particularmente en estados con alta presión hídrica como Zacatecas.

Finalmente, ambos legisladores coincidieron en la importancia de impulsar la agroindustria, ampliar los canales de comercialización y fortalecer el apoyo al campo y al pequeño comercio, con el objetivo de generar mayor valor agregado, mejores ingresos y más empleo en las regiones.

En su mensaje, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, reconoció el trabajo territorial y legislativo realizado por Ulises Mejía Haro en todo el estado, y alentó a las y los asistentes a seguir confiando y trabajando junto a él para consolidar la esperanza en Zacatecas y fortalecer el segundo piso de la Cuarta Transformación que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.