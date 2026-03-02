En un Ambiente de Alegría, Familias Unidas Celebran con Tere y Aurora Jiménez en el Parque Rodolfo Landeros

En el Día de la Familia

En un hecho sin precedentes, 55 mil personas asistieron al festejo.

En un domingo colmado de emoción, sonrisas y momentos compartidos, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, junto con la presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez, encabezó la gran celebración del Día de la Familia en el Parque Rodolfo Landeros, donde 55 mil personas se dieron cita para vivir un día memorable de unión y alegría.

Más de 150 actividades recreativas, dinámicas y espectáculos llenaron cada rincón del parque. Juegos, presentaciones artísticas, espacios interactivos y áreas pensadas para el encuentro familiar convirtieron la jornada en una experiencia inolvidable. Risas de niñas y niños, abrazos interminables y fotografías que capturaron instantes irrepetibles dieron vida a un domingo que quedará en la memoria de las y los asistentes.

Durante su mensaje, la gobernadora invitó a las familias a celebrar en paz y armonía, a cultivar la felicidad, la paciencia y la tolerancia en el hogar.

“Hoy los abrazo muy fuerte. La manera de corresponder a su confianza es trabajando todos los días por ustedes y por un mejor Aguascalientes”, expresó con emoción ante miles de asistentes.

Asimismo, destacó que las familias son el motor que impulsa el desarrollo del estado y reafirmó su compromiso de seguir construyendo un Aguascalientes con más oportunidades y entornos seguros para todas y todos.

Por su parte, Aurora Jiménez subrayó la importancia de trabajar de manera permanente por el fortalecimiento de los hogares y el acompañamiento a quienes más lo requieren. “Es muy hermoso ver a tantas familias disfrutando de este evento que realizamos con cariño. Gracias por estar aquí; los queremos mucho”, expresó.

La celebración cerró con broche de oro con la presentación de la banda La Adictiva, que puso a cantar y bailar a miles de asistentes. Además, se rifaron automóviles, motocicletas, viajes a la playa y electrodomésticos, con lo que concluyó una jornada llena de entusiasmo.

En los festejos estuvieron presentes el señor Luis Alberto Villarreal García; el senador Toño Martín del Campo; el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; la secretaria de la Familia, Norma Adela Guel Saldívar; la titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, Sarahí Macías Alicea; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Raquel Soto, secretaria de Administración; Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud; Mauricio González López, secretario de Turismo; Ma. de Jesús Ramírez Castro, directora general del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores; el director general del Sistema DIF Estatal, Héctor Castorena Esparza; Jaime del Conde Ugarte, delegado estatal de la Cruz Roja; Mabel Haro Peralta, coordinadora del Centro de Justicia de las Mujeres, así como presidentes municipales, diputados locales, entre otras autoridades.