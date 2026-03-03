Avanza en Zacatecas el Primer Padrón de Perros y Gatos con más de 130 Registros y Alta Participación Ciudadana

El Gobierno Municipal de Zacatecas, a través de la Dirección General de Medio Ambiente encabezada por Isaac Rivera Ruvalcaba, avanza en la consolidación del primer padrón municipal de perros y gatos, una estrategia permanente orientada a fortalecer el bienestar animal, la salud pública y la tenencia responsable de mascotas.

El funcionario informó que hasta el momento se han realizado cuatro jornadas de registro en dos comunidades y dos colonias populares de la capital, alcanzando más de 130 registros de animales que, además, han recibido servicios de esterilización y vacunación antirrábica.

Rivera Ruvalcaba destacó que la respuesta ciudadana ha sido positiva, pues cada vez más familias buscan no solo proteger la salud de sus mascotas, sino también formalizar su registro para generar mayor responsabilidad en su cuidado. Señaló que esta acción contribuye indirectamente a mejorar la protección, vigilancia y control de los animales, tanto dentro como fuera del hogar, al tiempo que promueve prácticas como el uso de correa, la actualización de cartillas de vacunación y la prevención del maltrato.

Explicó que, tras el registro, el municipio mantiene contacto con las familias para dar seguimiento a la recuperación de los animales esterilizados y ofrecer apoyo desde el Centro de Atención Canino y Felino, fortaleciendo así la atención integral y el acompañamiento a la ciudadanía.

El director indicó que, aunque esta semana no habrá jornadas de registro debido a la reorganización logística y adquisición de insumos, la campaña continuará activa y la información sobre fechas, sedes y requisitos se publica de manera semanal en los canales oficiales del Ayuntamiento de Zacatecas. Además, se mantiene coordinación con líderes vecinales para ampliar la difusión y facilitar la participación comunitaria.

Finalmente, destacó que el municipio ha recibido más de 50 solicitudes de colonias interesadas en llevar estas jornadas a sus zonas, lo que refleja el interés ciudadano por sumarse a una estrategia que calificó como histórica, al acercar los servicios de registro, vacunación y esterilización directamente a colonias y comunidades.