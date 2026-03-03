En Morena hay Postura Unificada a Favor de la Reforma Electoral: Saúl Monreal Ávila

Vendrán Días de Intensos Debates, Adelanta

Por Miguel Alvarado Valle

Horas antes de que su hermano, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunciara anoche que aún no se presentaba la iniciativa de reforma electoral, el senador Saúl Monreal Ávila informó que el documento se entregaría ayer y que comenzaría de inmediato su proceso de análisis y discusión en el Congreso de la Unión.

Explicó que la propuesta será turnada a la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado se prevé la recepción de otras iniciativas. Señaló que se avecinan días intensos de debate en comisiones y en el pleno, al tratarse de una reforma de gran trascendencia para el sistema democrático del país.

Al referirse al contenido de la iniciativa electoral, el legislador detalló que se mantienen los 500 diputados federales; sin embargo, cambia el esquema de representación al eliminar la facultad de los partidos para designar legisladores plurinominales.

Asimismo, en el Senado desaparecerían las posiciones de representación proporcional, quedando únicamente los escaños de mayoría relativa y primera minoría. Subrayó que esta medida busca fortalecer el federalismo, al privilegiar la representación directa de las entidades federativas y evitar lo que calificó como “premios de consolación” para dirigencias partidistas.

Otro de los ejes centrales de la reforma, explicó, es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y la disminución de hasta un 25 por ciento en el presupuesto de los órganos electorales, entre ellos el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral y los organismos públicos locales electorales.

Indicó que también se plantea homologar criterios en los congresos locales para evitar disparidades salariales y regular el número de regidurías en los cabildos, estableciendo un tope de hasta 15 integrantes dependiendo de la población de cada municipio. Asimismo, Monreal Ávila rechazó que la reducción presupuestal pueda poner en riesgo la organización de los comicios. Argumentó que la propuesta contempla empatar procesos electorales para evitar gastos recurrentes cada año y eliminar duplicidades administrativas.

Además, destacó que se fortalecerán los mecanismos de fiscalización, con mayor coordinación con instancias como el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de impedir el ingreso de recursos ilícitos a las campañas. Afirmó que los topes de gasto y la supervisión estricta impedirán el uso de dinero en efectivo y garantizarán mayor transparencia.

En el terreno político, el senador reconoció que, al tratarse de una reforma constitucional, se requiere mayoría calificada, por lo que hizo un llamado a las bancadas del Partido del Trabajo y del Partido Verde para respaldar la iniciativa.

Señaló que dentro del grupo parlamentario de Morena existe una postura unificada de apoyo a la propuesta presidencial y confió en que los aliados legislativos mantendrán la cohesión que ha permitido aprobar más de dos decenas de reformas constitucionales en los últimos años.

Finalmente, sostuvo que la reforma electoral busca incentivar el trabajo territorial y el contacto directo con la ciudadanía, en lugar de favorecer candidaturas definidas desde las cúpulas partidistas.