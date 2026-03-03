Fomenta DIF Capital Autoempleo y Economía Familiar Para Personas con Discapacidad

El Sistema Municipal DIF Zacatecas, bajo la visión de la Presidenta Honorífica, Karla Estrada, llevó a cabo un curso especializado en la elaboración de productos básicos de limpieza en el centro social de la colonia Benito Juárez. Esta iniciativa, diseñada específicamente para personas con discapacidad y sus familias, tiene como objetivo central brindar herramientas prácticas que faciliten el autoempleo.

Siguiendo la visión del alcalde Miguel Varela, el programa busca que cada participante desarrolle habilidades técnicas que se traduzcan en una mayor autonomía económica, contando además con el respaldo y gestión de la directora del DIF, Mitzia Peláez, como parte fundamental de este proyecto de apoyo social.

Durante la jornada, los asistentes aprendieron a fabricar productos de uso cotidiano como cloro, pinol y limpiadores multiusos.

Karla Estrada destacó que estas acciones refrendan el compromiso de la administración con la capacitación constante, asegurando que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a oportunidades reales de crecimiento.

Por su parte, el equipo técnico del área de discapacidad encabezado por Nancy Flores, orientó a los beneficiarios sobre estrategias de venta y formalización de sus productos, garantizando que el conocimiento adquirido se convierta en un proyecto productivo sostenible y de autoconsumo.

Este esfuerzo coordinado entre la presidencia municipal y el DIF capitalino reafirma la encomienda del alcalde Miguel Varela de mantener servicios gratuitos, de alta calidad y con un enfoque profundamente humano.

Al realizar estos talleres de manera accesible, se elimina cualquier barrera para el aprendizaje, permitiendo que las familias capitalinas encuentren nuevas rutas para fortalecer su economía mientras se fomenta una cultura de inclusión y respeto hacia las personas con discapacidad en todo el municipio.