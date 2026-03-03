Propone Mejía Haro Apoyos Para las Micro, Pequeñas y Mediana Empresas de Zacatecas

Los Presentará en la Cámara de Diputados

Por Gabriel Rodríguez

Luego de lamentar el abandono en que tienen algunos líderes de las diversas cámaras empresariales zacatecanas a los comerciantes de las micro, pequeña y mediana empresas en la capital, el diputado federal por Morena Ulises Mejía Haro, anunció proyectos de rescate en la materia.

Mejía Haro dijo estar inquieto por la situación que en este momento atraviesan muchos de los miniempresarios de la capital: “Se trata de algo preocupante, como lo sostuve en días pasados con representantes de la Canacozac (Cámara Nacional de Comercio de Zacatecas), por lo que estamos viendo la manera de aumentar y estimular las ventas”.

Indicó que este sector le urge la creación de fondos revolventes, por lo que planteará en días próximos una iniciativa que los beneficie en el pleno del Congreso federal. Esta propuesta iría de la mano con el programa Jóvenes const ruyendo el futuro, para que en una segunda etapa, los aprendices puedan trabajar única y exclusivamente en pequeñas y medianas empresas de la capital de Zacatecas.

Lo anterior, dijo, porque ese tipo de industrias general alrededor de 80 por ciento de las ganancias de este país, sobre todo las micro y las pequeñas. Explicó que la micro, va desde un autoempleado hasta 10 trabajadores; la pequeña se constituye de 11 a 49 y la mediana de 50 hasta 250.

“Lo que habré de plantear es que se elimine el esquema de las mypimes para crear otro que se llame mype (micro y pequeña), que contendría a las micro, medianas y grandes, porque de cada 100 negocios que existen en el país, 99 son micro y pequeñas”.

Advirtió que, en ese sentido, empresas micro y pequeñas funcionan como anclas del mundo laboral en Zacatecas, “sin embargo, 60 por ciento de las mypimes en México son informales; seis de cada 10, por lo que el proyecto implicaría la formalización y la contratación de esos jóvenes para darlos de alta ante el Seguro Social”.

Sobre la inseguridad por la que muchas de esas empresas atraviesan, refirió que se podría rescatar el programa de Vecinos vigilantes, que utilizó durante su paso en la alcaldía capitalina, el cual fue instalado entre comerciantes para que se cuiden entre sí ante cualquier eventualidad.