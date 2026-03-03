Reforma Electoral Preserva Representación de Minorías, Pero se las Quita a Líderes de Partidos: Medina Lizalde

“Se Pretende una Democratización de las Candidaturas”

Por Gabriel Rodríguez

Luego de advertir a los partidos de oposición que ante la reforma electoral deben consultar antes a sus bases, José Luis Medina Lizalde “El Oso” añadió que dicha reforma brinda concesiones suficientes para todos, por lo que el PRI, PAN y MC hablan en voz de sus líderes, no de sus militantes, para criticar mediáticamente la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso. Calificó la propuesta presidencial como viable, luego de asegurar que “la disminución de los órganos de representación servirá para aliviar mucho la situación de inequidad social en México”.

Explicó que lo anterior significa que la reforma es defendible porque cumple con “muchos de los proyectos originales de los mexicanos, en los que yo creo mucho”.

A eso, añadió que la oposición mantiene falsos debates, como en los casos de que no se está discutiendo si las curules plurinominales permanecen o no: “Creo que la reforma preserva en todo caso la representación de las minorías, sólo que tales minorías deben ser las de sus bases sociales partidarias y no las que proponen los partidos al controlar sus propias listas de participantes.

“Se pretende que haya una democratización de las candidaturas por lo que soy partidario de dicha reforma, que implicaría, en todo caso, una discusión abierta con el fin de que los ciudadanos sean quienes elijan a sus propios representantes”.

Lamentó que, en los últimos días, la oposición haya dicho muchas cosas sin fundamento, “pero sobre todo, no pueden decir que la reforma sea un apoderamiento de todos los controles electorales por parte de Morena, incluido el agandalle del presupuesto, porque eso ya está en sus manos, ya lo tienen, porque en abril se renuevan cuatro consejeros del INE (Instituto Nacional Electoral)”.

Advirtió que lo anterior dará pie a que se dé la pérdida del control que en su momento tuvo el PRI sobre el INE, “sobre todo en un momento en que está muy volcado el aparato mediático hacia todo lo que sostiene el prianismo y por eso argumentan contra Morena, pero sin fundamentar”.

Lejos de que esa “oposición diga que nos vamos a quedar con todo el paquete electoral, incluido el presupuesto, la democracia electoral se afianza mediante el pluripartidismo”, reviró.

Encima de ello, señaló que a diferencia de la oposición, Morena es el único partido que convocó a sus bases para decidir sobre el tema, “no lo han hecho ni PRI ni PAN o MC, por lo que en todos esos casos es notoria la defensa personal de sus representantes, pero muy lejos de las bases sociales que dicen defender como en los casos concretos de ‘Alito’ Moreno y Jorge Romero”.

“Se trata de una buena reforma electoral que resuelve muchos nudos históricos, pero si con esas ventajas no ceden los opositores, entonces quedarán exhibidos, porque hay que explicarle a la gente cada uno de sus objetivos”.