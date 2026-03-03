Sorteo Zodiaco de Lotería Nacional Reconoce Legado de la Facultad de Derecho de la UNAM en su 75 Aniversario

El Premio Mayor de 7 mdp fue Para el Billete Signo Cáncer No. 0786

Este Sorteo es un Reconocimiento a la Educación Pública, al Pensamiento Jurídico, a sus Estudiantes, Docentes y a Quienes han Pasado por sus Aulas Construyendo su Historia, Expresó Olivia Salomón, Directora General de Lotería Nacional

Lotería Nacional dedicó su Sorteo Zodiaco No. 1736 a la conmemoración del 75 Aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para honrar a esta institución que ha sido conciencia jurídica, semillero de pensamiento crítico y pilar de la vida pública de México. Con ello, también se reconoce a su gran comunidad universitaria, a sus estudiantes, docentes, directivos y a quienes han pasado por sus aulas construyendo su historia y legado.

Desde el teatro sede de los Sorteos Tradicionales en la Ciudad de México, encabezaron este acto, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM.

En este marco, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, refirió que esta celebración se sitúa en el 30 de marzo de 1951, cuando el Consejo Universitario transformó la Escuela Nacional de Jurisprudencia en Facultad de Derecho, consolidando un proyecto académico dedicado a formar juristas comprometidos con el estudio y la ciencia jurídica.

Al señalar que su grandeza es fruto del trabajo de su comunidad y de su vocación de servicio al país, Olivia Salomón añadió que este legado está en ser un espacio donde se han formado ideas, se han debatido principios y se han construido fundamentos que han dado forma a instituciones, leyes y políticas públicas, fortaleciendo la vida institucional del país.

La directora general también habló del humanismo mexicano, visión de gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum y que impulsa el fortalecimiento del Estado de derecho, la ampliación de los derechos y el acceso efectivo a la justicia, los cuales, son pilares para construir una sociedad más igualitaria.

Olivia Salomón dijo que con este sorteo se proyecta un reconocimiento a la educación pública, al pensamiento jurídico y, sobre todo, a su gran comunidad integrada por estudiantes, docentes y quienes han pasado por sus aulas, “que este homenaje nos recuerde la grandeza de la Facultad de Derecho y de la UNAM, cuya vocación por el conocimiento y el servicio al país seguirá iluminando, por muchos años más, la vida pública de México”.

Por su parte, la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, Sonia Venegas Álvarez, destacó que los sorteos de Lotería Nacional son de las tradiciones más queridas y esperadas por las mexicanas y los mexicanos, “más que un simple juego de azar, cada sorteo representa un instante compartido de ilusión, memoria y sentido de pertenencia. Es una tradición arraigada que forma parte de nuestra vida cotidiana y que, al mismo tiempo, contribuye a causas que benefician a la sociedad”.

La directora de esa Casa de Estudios subrayó que el hecho de que el septuagésimo quinto aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México —la Universidad de la Nación— se conmemore mediante un sorteo de la Lotería Nacional es un gesto profundamente significativo, porque se trata de una celebración que enlaza la historia de esa Facultad con una de las tradiciones más emblemáticas del país, convirtiendo este aniversario en un acontecimiento lleno de simbolismo y resonancia colectiva.

De igual forma, la directora Sonia Venegas destacó que este billete tuvo una amplia difusión y una notable acogida en esa Facultad, porque simboliza un profundo sentimiento de identidad colectiva que se fortalece día a día en ese claustro académico y en la comunidad estudiantil, “despertando entusiasmo y legítimo orgullo entre estudiantes, profesoras, profesores y personal administrativo, quienes encontraron en él una forma distinta, y admirable, de celebrar nuestra historia y de reconocerse como parte viva de ella”.

Resultados del Sorteo

El Sorteo Zodiaco No. 1736 contó con un total de 24 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de siete millones de pesos correspondió al billete de signo Cáncer No. 0786, cuya serie fue dispuesta para su venta en Toluca, Estado de México; el segundo premio de un millón 100 mil pesos, correspondió al billete de signo Sagitario No. 4843, y fue dispuesta para su venta en la Ciudad de México; el tercer premio también por un monto de un millón 100 mil pesos, correspondió al billete de signo Sagitario No. 5599, la cual se dispuso para su venta en Xalapa, Veracruz.

Los reintegros corresponden al signo Cáncer y número 6.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1736.pdf

Puedes ver la repetición del sorteo aquí:

https://www.youtube.com/live/I2suMZ2Wdz8?si=k-4-mFnyaFL0EtQ9