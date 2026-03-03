Tere Jiménez Inaugura en el Cecytea Morelos el Aula de Ciberseguridad más Equipada de América Latina

Es la más Equipada en su Tipo

Esta obra posiciona a Aguascalientes como referente en educación tecnológica de vanguardia.

Contó con una inversión estatal de más de 3.6 millones de pesos y equipamiento de última generación.

La gobernadora Tere Jiménez inauguró el Aula de Ciberseguridad en el plantel Morelos del Cecytea, un espacio de alta especialización que coloca a Aguascalientes a la vanguardia en formación digital.

Con esta nueva infraestructura, el Cecytea Morelos se convierte en el segundo colegio a nivel nacional en ofrecer la carrera de Ciberseguridad y en el primero de América Latina en contar con el aula más equipada en su tipo, consolidándose como referente en educación tecnológica.

Durante el evento, en el que también se realizaron los honores a la bandera, la gobernadora reafirmó que invertir en infraestructura educativa de alta tecnología es apostar por el desarrollo competitivo del estado y por el futuro de las y los estudiantes.

En su mensaje, los invitó a creer en su talento y a no rendirse ante los desafíos: “No están solos, cuentan conmigo. Sigan preparándose porque tienen un gran futuro. No importa de dónde vengamos, sino hasta dónde queremos llegar”, expresó.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, destacó que este proyecto coloca a Aguascalientes entre los primeros estados en impulsar una carrera estratégica para la protección digital, mientras que la directora general del Cecytea, María Guadalupe García Arenas, precisó que la obra representa una inversión estatal de 3 millones 667 mil 866 pesos.

El Aula de Ciberseguridad cuenta con equipamiento de última generación: 21 equipos de cómputo con procesadores Core i7, 21 monitores curvos LED de 49 pulgadas, un servidor especializado, pantallas interactivas de 75 pulgadas y sistemas de respaldo eléctrico, entre otros componentes que garantizan un entorno de aprendizaje robusto, moderno y competitivo. Se trata del aula más equipada en su tipo en América Latina, reflejo de la visión de un gobierno que apuesta por la innovación.

Este equipamiento permitirá que las y los estudiantes aprendan a proteger la información, prevenir riesgos en internet, detectar fallas en sistemas digitales y crear soluciones tecnológicas innovadoras, preparándose como profesionistas altamente demandados por las empresas y la industria tecnológica.

A nombre de la comunidad estudiantil, el alumno Johan Israel Quiroz Mora agradeció a la gobernadora por impulsar un proyecto que abre nuevas oportunidades para su generación; asimismo, se comprometió, junto con sus compañeros, a aprovechar al máximo cada recurso para formarse como los profesionales que Aguascalientes y México requieren.

En el evento acompañaron a la gobernadora el diputado local Roy Cervantes; el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso; la directora general del C5i de Aguascalientes, Michelle Olmos Álvarez; el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, J. Jesús Lara Ramírez; y el director del plantel Morelos, Héctor Armando Macías Luévano.