Y ese día Emilia Entendió que una Decisión Puede Cambiarlo Todo

Hay momentos en la vida en los que todo cambia. Para Emilia Montserrat Mauricio Castillo, ese momento comenzó a los 17 años, cuando cruzó la puerta de la Casa del Adolescente sin imaginar que ahí encontraría mucho más que clases, encontraría su lugar.

Emilia estudia la preparatoria abierta, pero también entrena artes marciales mixtas con el maestro Alejandro Montoya. Inició pensando en el box; hoy eligió un camino más completo, más retador, más fuerte. Porque así es ella. Entre entrenamientos, tareas y sueños, también se ha dado tiempo para aprender barber, inglés y repostería. No se puso límites, se dio oportunidades.

Su mayor inspiración y ejemplo de constancia es su mamá, Gabriela del Carmen, quien es enfermera. Cada medalla, cada meta cumplida, cada paso que la acerca a su debut en el Kombat Kwang Fight en Mazatlán, tiene una dedicatoria clara: “se lo debo a ella”. Pero también se lo debe a sí misma, a la decisión de creer que podía ser más.

En la Casa del Adolescente, Emilia no sólo encontró un deporte, encontró amigos, apoyo, un espacio donde se siente aceptada, escuchada y feliz, un lugar donde los problemas no pesan tanto porque siempre hay alguien que te impulsa a levantarte.

Hoy se prepara para subir al ring como contendiente. Y aunque el combate será en abril, la verdadera pelea ya la ganó, la de atreverse.

La Casa del Adolescente no es sólo un espacio. Es el lugar donde puedes descubrir de qué estás hecho. Si te interesa participar en algún taller o conocer más información, puedes comunicarte a los teléfonos 449 910 20 53, 449 910 20 67 y 449 910 20 74, o bien acudir a las oficinas ubicadas en el parque El Cedazo, entrando por avenida Mariano Hidalgo s/n, esquina con avenida Aguascalientes Oriente, fraccionamiento Infonavit Morelos.