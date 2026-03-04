Certifican al Hotel Emporio en el Manejo de Alimentos y Bebidas

Recibe el Distintivo H

Por Miguel Alvarado Valle

El Hotel Emporio Zacatecas recibió las certificaciones del Distintivo H en tres de sus áreas operativas: el restaurante Condimento, el bar Los Canteros y el comedor de colaboradores, consolidando así sus estándares en el manejo higiénico de alimentos y bebidas. Con ello, el hotel reafirma su compromiso con la calidad y la seguridad alimentaria tanto para huéspedes como para su personal.

El Distintivo H es un reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud de México a establecimientos fijos que cumplen con estrictos lineamientos de higiene establecidos en la norma NMXF- 605-NORMEX-2018.

Su objetivo es prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, elevar los estándares de calidad en el servicio y fortalecer la competitividad del sector turístico mediante buenas prácticas en la preparación y manejo de alimentos y bebidas.

Óscar Nava Valente, gerente del Hotel Emporio, explicó que esta certificación está enfocada principalmente en garantizar procesos adecuados en la preparación y manipulación de alimentos. Subrayó que el distintivo ofrece a los comensales la confianza de consumir productos elaborados bajo protocolos rigurosos, lo que se traduce en seguridad y satisfacción para los clientes. Destacó además que la certificación no sólo abarca el restaurante abierto al público, sino también el comedor interno donde diariamente se atiende a los colaboradores del hotel.

“Lo más importante es que también en el comedor de colaboradores se come muy rico y con la misma calidad”, expresó, al señalar que actualmente el hotel cuenta con 88 trabajadores activos en todas sus áreas operativas. Nava Valente recordó que durante el año pasado se trabajó en dos certificaciones de manera paralela: el Distintivo H, de alcance nacional, y la certificación Green Key, orientada al cuidado del medio ambiente.

Esta última reconoce las prácticas sostenibles implementadas por el establecimiento para reducir su impacto ambiental y fomentar una operación responsable dentro de la industria hotelera. Con la obtención de ambos reconocimientos, el Hotel Emporio Zacatecas fortalece su posicionamiento como un referente en calidad y sostenibilidad en la entidad.