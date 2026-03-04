En Zacatecas, Estamos en una Realidad que a Nadie Conviene y a Nadie Convence: Peña

Niega que Fracción del PRI Reciba Presiones Gubernamentales

Por Gabriel Rodríguez

El líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Zacatecas, Carlos Peña Badillo, dijo no ser cierta la versión de que su fracción parlamentaria, en la LXV (65) Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, trabaje sometida a ningún tipo de presión gubernamental.

Lo anterior, a causa de que el académico e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rodolfo García Zamora, dijo en reciente entrevista que el Congreso zacatecano llevaría ya muchos años de sumisión al Poder Ejecutivo, sobre todo en un periodo en el cual la actividad de la cámara local en general, habría sido reducida cuando no laxa, al quedar constreñida a cuando menos 15 minutos de labores en algunas de las últimas semanas.

Peña Badillo manifestó ser respetuoso de las declaraciones que algunos de los estudiosos de la localidad, como García Zamora, pudieran emitir en su momento, pero “se debe reconocer la voz del PRI que ha hecho señalamientos de los distintos problemas que hay el estado”.

Indicó que, contrario a ello, “al PRI le preocupa mucho que en Zacatecas haya un voto por la dignidad del estado sobre todo en un momento en el que estamos inmersos en una realidad que a nadie conviene y a nadie convence”.

Peña Badillo admitió que, lejos de ello, su trabajo cameral ha sido de modo constante congruente con los señalamientos de los problemas cotidianos y de las crisis de todos los días “aspecto en el que hemos sido muy congruentes”.

Asimismo, refirió que el único que tendría que preocuparse por las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) se llama en todo caso Adán Augusto López.

Se le cuestionó además sobre si ellos no habrían sido intimidados, por parte del ejercicio público del poder en el estado, bajo acechanzas sobre tener carpetas guardadas o ser sujetos de investigación ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o bajo lineamientos procedentes de la Auditoría Superior del Estado (ASE), a lo que Peña Badillo refirió no ser así.

Dijo que ellos mantienen una actitud de crítica constante respecto de la gran cantidad de problemas que habría en la entidad zacatecana, sobre todo en un instante de crecimiento económico de cero por ciento, la caída de las inversiones, del empleo, la nula atracción de inversiones y escasa creación de nuevas fuentes de trabajo.

En otro contexto, la diputada petista Renata Ávila lamentó que sea, en todo caso, el gobierno estatal quien de manera reiterada se niegue a hacer públicas las leyes que los 31 componentes del congreso local aprueban de manera constante al no publicarlas en el Diario Oficial del estado.