La Secretaría de Cultura del Gobierno de México Conmemora el Día de la Mujer con Acciones Comunitarias

Ofrece Actividades Para Ponderar la Lucha Histórica de las Mujeres

Niñas y Jóvenes Parte de los Semilleros Creativos Pondrán en Marcha Talleres, Bordados Colectivos, Puestas en Escena y más Actividades

En el marco del Día Internacional de la Mujer 2026, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), ofrece a nivel nacional una serie de actividades para ponderar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y una vida libre de violencia.

El trabajo artístico y comunitario que la DGVC realiza en territorio se traduce en talleres que ponen al centro la labor comunitaria de las mujeres y las lenguas originarias que abren espacios para que niñas, jóvenes y mujeres compartan su experiencia de forma pública.

Por ejemplo, los Semilleros Creativos –grupos de formación artística gratuita dirigidos a infancias y juventudes en contextos de vulnerabilidad social en diversos municipios del país– tendrán puestas en escena, bordados colectivos, presentaciones escénicas y más actividades.

Así, en el Estado de México, el Semillero Creativo de Teatro y Creación Literaria en Tecámac presenta el encuentro 8 Miradas, el cual reúne ejercicios de creación literaria, acciones escénicas, fotografía y exposiciones que visibilizan el trabajo artístico de mujeres en el espacio cultural local. La cita es en la Casa de Cultura Héroes de Tecámac con dos fechas: viernes 6 de marzo, 16 a 19 h y sábado 7 de marzo, 10 a 13 h.

El mismo viernes 6, a las 15 h, el Semillero Creativo de Pintura y Artes visuales en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, presenta Mujeres históricas, una propuesta escénica con títeres en la que se habla sobre personajes femeninos de relevancia histórica en su municipio. La cita es en la Plaza Principal Portezuelo.

Asimismo, el Semillero Creativo de Teatro, Artes Visuales y Lengua Ngigua en Yehualtepec y Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, el viernes 6 de marzo, realizará 8M Tejiendo voces: Árbol de la memoria, en el que jóvenes trabajarán cartografía simbólica y arte textil para reflexionar sobre la lengua ngigua y el papel de las mujeres indígenas en su preservación. La creación colectiva del “Árbol de la Memoria” recuperará dicha herencia y la proyectará hacia nuevas generaciones. La cita es en el Bachillerato General Oficial San Marcos, a las 13 h.

En tanto, el Semillero Creativo de Zapateado en Chinameca, Veracruz, realizará el taller colectivo Día Internacional de las Mujeres: 8M, en el que crearán versos acompañados con zapateado. Participantes del Semillero abordarán los Derechos de las Mujeres y reconocerán a mujeres de la comunidad como referentes de transformación social. La reunión será en el Parque de La Leona, el viernes 6 de marzo, a las 16 h.

Mientras, en Sinaloa, el Semillero Creativo de Teatro en Culiacán se suma a la conmemoración con una jornada teatral que incluirá microescenas (piezas teatrales breves) con participación del público, un teatro foro para dialogar sobre las desigualdades de género actuales y la creación de una cápsula de memoria con los nombres y trayectorias de mujeres significativas en la historia y la vida cotidiana, que después se transformarán en ejercicios escénicos abiertos a todas y todos. La cita es en la Plazuela de la Sindicatura de Culiacancito, el viernes 6 de marzo, a las 15 h.

A su vez, los Convites Culturales –carteleras de actividades artísticas y culturales dirigidas a personas de todas las edades– que se realizan en espacios públicos o comunitarios de colonias, barrios o localidades de diversas entidades del país ofrecen, entre otras: Foto bordado comunitario

Miércoles 4 de marzo, 16:30 h.

Convite cultural en el Jardín principal de Suchitlán, Comala, Colima.

La comunidad elaborará un mural colectivo con imágenes y consignas que reconocerán a mujeres de la localidad y sus aportaciones en distintos ámbitos.

Bordado y círculo de diálogo por el 8M.

Miércoles 11 de marzo, 16 a 18 h.

Convite cultural en el Palacio de Cultura, Tlaxcala, Tlaxcala.

Actividad que combina bordado de frases sobre equidad de género con un espacio de conversación sobre el significado actual del 8 de marzo.

Actividades destacadas

Jornada cultural por el Día Internacional de la Mujer

Jueves 5 de marzo, 13 a 18 h

Ciudad de México| Pabellón de Cultura Comunitaria

Conjunto de propuestas artísticas y culturales enmarcadas en la efeméride, en colaboración con la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil – Alas y Raíces, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Voces que florecen: Mujeres del Poniente, arte y autonomía

Sábado 7 de marzo, 11:30 a 15 h

Ciudad de México | Ex Fábrica de Pólvora

Exposición y jornada artística que reúne a creadoras de la zona poniente para compartir procesos, experiencias y propuestas de música, teatro y performance.

Con dichas acciones, la DGVC fortalece procesos culturales que colocan en el centro la memoria, los derechos y la participación de las mujeres en sus comunidades.

Para conocer más sobre la programación, consulta las redes sociales de Vinculación Cultural (Facebook @VinculaCultura e Instagram @vinculacultura_) y las páginas web: culturacomunitaria.cultura.gob.mx y mexicoescultura.com.