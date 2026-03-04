Miguel Varela Llama a la Colaboración Estatal y Empresarial Para un Festival Cultural Ordenado, Limpio y Seguro

El presidente municipal Miguel Varela encabezó la Reunión de Trabajo Interinstitucional para la coordinación del Festival Cultural Zacatecas en su edición número 40, convocada por las cámaras empresariales del estado, entre ellas CANIRAC Zacatecas, CANACOZAC SERVYTUR, la Asociación de Hoteles y Moteles de Zacatecas, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, el Clúster Turístico y Cultural y la Asociación de Centros de Esparcimiento Social.

Durante el encuentro, el alcalde agradeció la convocatoria y reiteró la disposición del Ayuntamiento para trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado y el sector empresarial, a fin de garantizar un festival ordenado, limpio y seguro. “Cuenten con nosotros para que en esta edición se vea la diferencia”, expresó.

Acompañado por titulares de áreas estratégicas como Turismo, Desarrollo Económico, Seguridad Pública, Comunicación Social y Servicios Públicos y Calidad de Vida, Varela subrayó que el municipio asumirá con responsabilidad lo que le compete en materia de servicios públicos y regulación del comercio semifijo.

En ese sentido, anunció que no se otorgarán permisos para la instalación de comercio ambulante en espacios como el Jardín Independencia, el Portal de las Flores ni en las zonas donde se desarrollen actividades artísticas y escénicas propias del festival. Además, se notificará con anticipación a los comerciantes para que se ajusten a la logística de cierres de calles y plazas.

El alcalde también aclaró que el año pasado se registró venta de productos de artistas en inmediaciones del Teatro Calderón y Plaza de Armas sin autorización municipal, por lo que pidió a los organizadores anticipar a los participantes que no se permitirá este tipo de instalaciones en espacios públicos del festival.

Varela reiteró que existe una mesa de trabajo permanente con las cámaras empresariales en materia de comercio semifijo y propuso mantener reuniones semanales de seguimiento, así como encuentros con liderazgos del ambulantaje para construir acuerdos que favorezcan una mejor convivencia y orden en el Centro Histórico.

Por su parte, María de Jesús Muñoz, directora del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, reconoció al alcalde por las facilidades brindadas a los festivales organizados por la institución, destacando que la edición 40 del Festival Cultural es un evento que trasciende el tiempo y las administraciones.

Finalmente, se informó que se reforzarán las labores de la Dirección de Servicios Públicos y Calidad de Vida, tanto en la recolección de residuos como en la limpieza manual, para asegurar que Zacatecas luzca a la altura de uno de los festivales culturales más importantes del país.