Municipio de Zacatecas Proyecta Entregar Escrituras a Familias de Alrededor 100 Colonias Irregulares

Se Trabaja de la Mano con la Seduvot: Valdez Organista

Por Gabriel Rodríguez

La síndico municipal de Zacatecas capital, Wendy Guadalupe Valdez Organista, dio a conocer que, en este momento, la presidencia municipal capitalina procede a levantar un inventario aproximado de 100 colonias irregulares que, ubicadas dentro de la demarcación, permitiría entregar en breve a sus propietarios los títulos de propiedad en sus viviendas. Valdez Organista dijo que en ese proceso se incluye la participación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Zacatecas (Seduvot) de gobierno estatal, instancia encargada de levantar ese tipo de censos.

Indicó que las áreas auscultadas incluyen al Jaralillo, las Coreas I y II y Emilio Jaramillo, en las que cuales ya se entregaron las escrituras correspondientes a sus asentamientos “pero habremos de entregar muchas más”.

Fue mediante el intercambio informativo del que se dispone con Seduvot que se realizaron convenios de colaboración en las colonias citadas, pero “en breve se entregarán los documentos correspondientes a 30 colonias más de los alrededores de la ciudad para brindarles certeza jurídica a todas ellas.

“Una de las metas principales del procedimiento que levantamos paralelamente con Seduvot es encontrar todas aquellas áreas que sean objeto de especulación, a causa de que se multiplican por doquier los anuncios para ventas de lotes, de terrenos, dentro de los cuales, los adquirientes podrían ser sujetos de fraude”.

Ante ello, la funcionaria municipal expresó que se pide a la ciudadanía no caiga ante ese tipo de eventos, “pues en muchas casos, los extorsionadores recurren a ese tipo de coyotaje para robar o explotar a las personas”.

Así, “habría cuando menos 100 colonias que mantienen un estatus de irregularidad por lo que nos urge dar orden a ese tipo de problemas y, a lo cual, damos instrucciones mediante distintos tipos de reuniones a los interesados, con el fin de informarles de esos temas”.

Finalmente, señaló que mediante esas acciones, el gobierno del alcalde Miguel Varela Pinedo instrumenta los procedimientos que legalizan y dan fe y certidumbre a los pobladores que durante mucho tiempo fueron sujetos de la especulación y el coyotaje y que, por distintas circunstancias, no pudieron acceder a tales beneficios.