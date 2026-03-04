No Reprimir Marcha del 8M, Exhortan Diputadas y Diputados a David Monreal

Que no se Repita lo Ocurrido en 2024: Alfredo Femat

Por Nallely de León Montellano

En sesión del Congreso del Estado, diputadas y diputados aprobaron un exhorto para que autoridades estatales garanticen el derecho a la libre manifestación durante el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y eviten cualquier acto de represión o uso indebido de la fuerza.

El punto de acuerdo fue presentado por el Grupo Parlamentario del PT, a través del diputado Alfredo Femat Bañuelos, y plantea un llamado a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de las Mujeres para que, además, den a conocer con anticipación las acciones de seguridad que aplicarán ese día.

Durante su intervención, el legislador señaló que las protestas del 8M no deben tratarse como un problema de orden público, sino como una reacción social ante un problema estructural. También recordó los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2024 en Zacatecas, como antecedente que, dijo, no debe repetirse. En la discusión, la diputada Renata Libertad Ávila Valadez se pronunció a favor del exhorto. En la misma jornada legislativa, se presentaron iniciativas y puntos de acuerdo en distintos temas, entre ellos educación inclusiva, derechos laborales y medio ambiente.

El diputado Martín Álvarez Casio planteó exhortar al Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Educación y del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, así como a los 58 municipios, para que durante 2026 destinen recursos específicos y realicen convenios y programas para construir infraestructura que permita educación inclusiva en primarias, secundarias y preparatorias. Expuso que sólo 26 por ciento de las escuelas en Zacatecas cuenta con adecuaciones necesarias para atender a estudiantes con discapacidad.

Por su parte, la diputada Dayanne Cruz Hernández propuso exhortar al Ayuntamiento de Villa González Ortega, encabezado por la alcaldesa María Magdalena Alvarado García, a implementar medidas administrativas y financieras para garantizar el pago íntegro, oportuno y puntual a personal del municipio, ante reportes de retrasos de varios meses.

En materia legislativa, la diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés presentó una propuesta para adicionar el artículo 44 de la Ley de Educación del Estado y establecer medidas mínimas que vuelvan exigible el concepto de educación inclusiva, al considerar que actualmente se mantiene en un nivel declarativo.

También se dio a conocer una iniciativa del diputado Santos Antonio González Huerta para reformar la Ley para la Atención y Protección a las Personas con la Condición del Espectro Autista en Zacatecas, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico estatal en diagnósticos oportunos, educación inclusiva, profesionalización institucional, apoyo familiar y accesibilidad.

En tribuna, la diputada Renata Libertad Ávila Valadez presentó una iniciativa para expedir la Ley del Sistema Estatal de Cuidados, al señalar la carga del trabajo no remunerado, principalmente en mujeres, y proponer un marco legal que reconozca el cuidado como un derecho y una responsabilidad compartida.

En otro punto, el diputado Marco Vinicio Flores Guerrero expuso la iniciativa para crear la Ley de Coordinación de Sanidad e Inocuidad Agrícola del Estado, con la que se busca fortalecer la prevención de plagas y enfermedades, mejorar ingresos de productores y reducir la dependencia de intermediarios.

Además, el diputado José Luis González Orozco propuso reformas a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para fortalecer la operatividad y efectos de los Consejos Consultivos, así como establecer procedimientos mínimos de consulta pública en programas ambientales.

Finalmente, se presentaron dos dictámenes que serán discutidos en la próxima sesión: uno para reformar la Ley del Servicio Civil del Estado con el objetivo de proteger la organización sindical contra actos de injerencia, y otro para precisar la denominación del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado en la Ley Orgánica de la Administración Pública.