Se Activa el Centro Histórico con Música y Talento Juvenil

Con el objetivo de fortalecer la vida cultural y turística del municipio, el Centro Histórico se activa los fines de semana con una agenda permanente de eventos musicales impulsados por la Dirección de Turismo Municipal.

Además de las ya tradicionales presentaciones de la Banda Sinfónica y la Orquesta Típica del Municipio, ahora se suman conciertos de géneros alternativos en la Plazuela Goitia, ampliando la oferta cultural y brindando espacios de expresión para nuevos talentos.

Esta nueva etapa comenzó con la destacada participación de la banda juvenil Rocket Queen, agrupación integrada por adolescentes apasionados por el hard rock y el thrash metal, quienes ofrecieron un concierto que fue bien recibido por las familias zacatecanas, turistas y visitantes del Centro Histórico.

Durante el evento se contó con la presencia de Berenice Villagrana, Directora General, y de Óscar Contreras, Secretario de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura, quienes reconocieron el talento y entusiasmo de los jóvenes músicos, destacando la importancia de generar espacios que fomenten la cultura, la convivencia comunitaria y el uso positivo de los espacios públicos.

La presentación incluyó interpretaciones de bandas icónicas del rock como Guns N’ Roses, Metallica, Megadeth, Scorpions, Bon Jovi y Black Sabbath, así como temas propios, consolidando una tarde de energía y expresión artística.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar el talento local, fortalecer la identidad multicultural y dinamizar la actividad turística y comercial del Centro Histórico, ofreciendo cada fin de semana experiencias culturales para todas y todos.