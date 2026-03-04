Alileche Llega a Cooperativas Escolares Para Fortalecer la Nutrición Infantil

Beneficio Directo a los Productores Lecheros Locales

La distribución se realizará a través de las 29 Casas del Bien Común.

AliLeche estará disponible en presentación individual de 200 mililitros, ideal para el consumo escolar, así como en formato de un litro.

Con el compromiso de mejorar la alimentación de niñas y niños en las escuelas, el Gobierno del Estado impulsa la incorporación de AliLeche en las cooperativas escolares de Aguascalientes, una medida que también beneficia directamente a los productores lecheros locales.

Esta iniciativa, alineada con la visión de la gobernadora Tere Jiménez de fomentar hábitos saludables desde el entorno escolar, permitirá que las y los estudiantes tengan acceso a leche 100 por ciento de vaca, natural, ultrapasteurizada y orgullosamente producida en el estado, a precios preferenciales.

La distribución se realizará a través de las 29 Casas del Bien Común, facilitando que el producto llegue a las tiendas escolares y esté disponible en los planteles. AliLeche se ofrecerá en presentación individual de 200 mililitros, ideal para el consumo diario, así como en formato de un litro.

La estrategia es resultado del trabajo coordinado entre el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae) y el Grupo GILSA.

Con esta acción, se promueve una mejor nutrición en la comunidad estudiantil, al tiempo que se impulsa el consumo local y se fortalece el sector agroalimentario del estado.