Si Eres Empresario, Participa Exhibiendo tus Productos en la Feria Nacional de San Marcos 2026

En el Pabellón Hecho en Aguascalientes

El registro de solicitudes cierra el próximo domingo 8 de marzo.

Es una oportunidad estratégica para que Mipymes incrementen sus ventas y consoliden su presencia en nuevos mercados.

Mayores informes en el teléfono 449 910 26 11, extensiones 5943, 5992 y 5902, de lunes a viernes de las 8:00 a las 16:00 horas.

¿Tienes un negocio en Aguascalientes y cuentas con el distintivo Hecho en Aguascalientes? Esta es tu oportunidad de llegar a miles de personas.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), abrió la convocatoria para que micro, pequeñas y medianas empresas formen parte del Pabellón Hecho en Aguascalientes, en la Feria Nacional de San Marcos 2026.

Participar en este espacio significa mostrar tus productos ante visitantes de todo México y del extranjero, hacer nuevos contactos, fortalecer tu marca y aumentar tus ventas en uno de los eventos más importantes del país.

La convocatoria está dirigida a empresas con distintivo vigente Hecho en Aguascalientes de giros como alimentos y bebidas, textil y moda, salud y belleza, artesanías, artículos deportivos y productos para mascotas, entre otros.

El registro cierra el próximo 8 de marzo. La solicitud puede descargarse en: https://www.aguascalientes.gob.mx/tramites/tramite/EDO-SEDECYT-62y completarse en la plataforma:https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx/.

Para más información, puedes comunicarte al 449 910 26 11, extensiones 5943, 5992 y 5902, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, o acudir directamente a la Sedecyt, en la Nave 55 del Complejo Ficotrece.

Es momento de que más personas conozcan y consuman lo Hecho en Aguascalientes.