CDHEZ Desplegará 60 Observadoras en la Manifestación del 8 de Marzo

Mar 5, 2026 | Local

Su Labor Será Estrictamente de Verificación y Registro: Dimas Reveles

Por Miguel Alvarado Valle

Imagen relativa a la nota.

Maricela Dimas Reveles, presidenta de la CDHEZ (Foto: Diana Moreno Valtierra)

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), Maricela Dimas Reveles, informó que el organismo desplegará 60 observadoras durante la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de vigilar el respeto al derecho a la libre manifestación y documentar cualquier posible vulneración a derechos humanos.

Explicó que la función de las observadoras será estrictamente de verificación y registro, sin intervenir en el desarrollo de la movilización. Precisó que su labor consistirá en levantar actas administrativas en caso de registrarse incidencias y constatar que la protesta se lleve a cabo de manera pacífica.

Dimas Reveles detalló que la comisión permanecerá en funciones desde las 9 de la mañana del domingo y hasta que concluya totalmente la marcha, incluso si se extiende más allá del horario previsto.

Indicó que esta decisión responde también a solicitudes de la sociedad civil, que ha pedido la presencia de la comisión durante la jornada.

En cuanto a la integración del equipo, puntualizó que participará todo el personal femenino disponible, es decir, 60 mujeres, en respeto al carácter separatista de la movilización y los trabajadores varones permanecerán en las oficinas del organismo y en puntos cercanos, sin incorporarse a la marcha.

Añadió que, hasta el momento, en las reuniones sostenidas con colectivas existe interés en que las observadoras acompañen el recorrido.

Respecto al respaldo de instancias nacionales e internacionales, señaló que desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se monitorearán y dará seguimiento a las movilizaciones en todo el país, y posteriormente se emitirá un informe general sobre el desarrollo de las marchas.

Asimismo, informó que se envió un oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para solicitar observadores, aunque hasta el momento no se ha recibido confirmación de su participación.

 