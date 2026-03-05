CDHEZ Desplegará 60 Observadoras en la Manifestación del 8 de Marzo

Su Labor Será Estrictamente de Verificación y Registro: Dimas Reveles

Por Miguel Alvarado Valle

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), Maricela Dimas Reveles, informó que el organismo desplegará 60 observadoras durante la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de vigilar el respeto al derecho a la libre manifestación y documentar cualquier posible vulneración a derechos humanos.

Explicó que la función de las observadoras será estrictamente de verificación y registro, sin intervenir en el desarrollo de la movilización. Precisó que su labor consistirá en levantar actas administrativas en caso de registrarse incidencias y constatar que la protesta se lleve a cabo de manera pacífica.

Dimas Reveles detalló que la comisión permanecerá en funciones desde las 9 de la mañana del domingo y hasta que concluya totalmente la marcha, incluso si se extiende más allá del horario previsto.

Indicó que esta decisión responde también a solicitudes de la sociedad civil, que ha pedido la presencia de la comisión durante la jornada.

En cuanto a la integración del equipo, puntualizó que participará todo el personal femenino disponible, es decir, 60 mujeres, en respeto al carácter separatista de la movilización y los trabajadores varones permanecerán en las oficinas del organismo y en puntos cercanos, sin incorporarse a la marcha.

Añadió que, hasta el momento, en las reuniones sostenidas con colectivas existe interés en que las observadoras acompañen el recorrido.

Respecto al respaldo de instancias nacionales e internacionales, señaló que desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se monitorearán y dará seguimiento a las movilizaciones en todo el país, y posteriormente se emitirá un informe general sobre el desarrollo de las marchas.

Asimismo, informó que se envió un oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para solicitar observadores, aunque hasta el momento no se ha recibido confirmación de su participación.