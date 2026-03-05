Miguel Varela Encabeza Inauguración del CNPyPE y Refrenda su Compromiso con la Educación

Al encabezar la inauguración del octavo Concurso Nacional de Prototipos y Proyectos de Emprendimiento (CNPyPE ) en su etapa estatal, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, reafirmó que la educación es una prioridad estratégica para su administración y el eje fundamental para construir el futuro que la capital necesita.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que este certamen no sólo impulsa la sana competencia académica, sino que fortalece la convivencia entre instituciones, docentes, madres y padres de familia, además de convertirse en una plataforma de evaluación y proyección para el talento juvenil. “Hoy vemos el presente y el futuro de Zacatecas en cada uno de ustedes”, expresó ante las y los estudiantes participantes.

Miguel Varela subrayó que el Gobierno Municipal, a través del área de Educación, mantiene una agenda permanente en las escuelas de la capital, promoviendo valores cívicos, identidad y participación, convencido de que invertir en la formación de las nuevas generaciones es sembrar desarrollo y estabilidad social.

El evento contó con la presencia de Bernardo Candelas de la Torre, titular de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Educación Pública en Zacatecas; del doctor Luis Fernando Araíz Morales, en representación del doctor Hamurabi Gamboa Rosales, director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación; así como del doctor Roberto Osvaldo Cruz Leija, director de la UPIS del Instituto Politécnico Nacional.

También asistieron la ingeniera Mariana Madrid Caso, comisionada responsable de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios en Zacatecas; el licenciado Fermín Vite, supervisor; el maestro José Manuel Alvarado, supervisor de campo de la Subsecretaría de Educación Media Superior; y el licenciado Jaime Domínguez Carvajal, director del CBTIS 23, plantel sede y anfitrión del encuentro.

Se destacó que las y los ganadores de esta etapa estatal representarán a Zacatecas en el concurso nacional a celebrarse en junio, llevando el talento y la creatividad de la juventud zacatecana a un escenario mayor. Finalmente, el presidente municipal realizó la declaratoria inaugural, reiterando el respaldo de su gobierno a la educación, la ciencia y la innovación como pilares del desarrollo de Zacatecas.