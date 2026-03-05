“No Trasciendas Como el Gobernador que Quiso Dejar a su Cuñada en el Poder”

Señala Arturo Nahle a David Monreal:

Por Gabriel Rodríguez

El doctor en derecho Arturo Nahle García, pidió atentamente al gobernador David Monreal “no colocar a su cuñada, Verónica Díaz Robles, exesposa de Luis Enrique Monreal Ávila, dentro del proceso sucesorio gubernamental del año 2027” y le dijo que, de hacerlo así, “se habría colocado en el lado adverso de la historia”.

Arturo Nahle indicó que “el gobernador David Monreal, todavía está a tiempo de poder transitar de mejor manera en el marco de la historia del estado, como un demócrata.

“Creo que (el hecho) de estar haciéndole campaña desde el gobierno a su candidata, a su cuñada, no sé si siga siendo su cuñada, creo que eso lo va a marcar”.

El entrevistado dijo respetar íntegramente la investidura gubernamental de Monreal Ávila en Zacatecas, pero “debo recomendarle lo mismo que en su momento recomendé a su hermano Ricardo cuando era gobernador (1998-2004)”.

Arturo Nahle detalló que en aquellos momentos del pasado reciente de Zacatecas, hace más de 20 años, “no había mejor candidato con mejores merecimientos que su padre”.

En ese momento, “Ricardo Monreal me preguntó cómo veía la posibilidad de que su papá fuera candidato en el Mineral y le dije que su padre tenía todos los méritos, el derecho y la capacidad para ser un candidato natural con enormes posibilidades de abrazar la elección ahí en Fresnillo.

“Pero es tu papá y, entonces, todo lo bueno que hagas, se va a borrar, porque trascenderías como el gobernador que dejó a su papá como alcalde de Fresnillo.

¿Y saben qué hizo?: le cerró la puerta a su propio papá”.

El abogado especialista en materias de derecho en distintas áreas añadió que “aquella fue una sabia decisión del entonces gobernador Ricardo, una decisión dura, pero creo que le recomendaría lo mismo a David, a quien le digo: No trasciendas como el gobernador que quiso dejar a su cuñada en el poder”.

Agregó: “Además, no creo que logren tal hecho por lo que sería un error insistir en ese aspecto, cuando el gobernador sabe que no ha hecho las cosas como debe ser”.

A ello, dijo que el suyo es un consejo “sano que él no me ha pedido, por lo que le haría tal recomendación con la mejor de las intenciones”.