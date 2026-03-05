Por Cada Peso que Gana un Hombre, una Mujer Recibe 65 Centavos

Así Impacta la Brecha Salarial en Jalisco

Investigadora del CUCEA Afirma que las Mujeres Suelen Ganar Hasta 37% Menos que los Hombres

La brecha salarial de género es definida como la diferencia porcentual promedio entre los ingresos de hombres y mujeres; esta misma suele demostrar las desigualdades estructurales, como la segregación laboral, una mayor parcialidad femenina y la penalización de la maternidad; lo que coloca a las mujeres en los empleos peor remunerados.

La doctora Laura Victoria Rodríguez Zaragoza, profesora investigadora del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), mencionó que existen, por lo menos, cinco factores que propician esta desigualdad salarial:

Las mujeres se concentran en sectores que son menos remunerados. La mayoría de las mujeres recibe una gran parte de la carga de actividades domésticas y de cuidado no remuneradas. El sector femenino laboral se concentra, en su gran mayoría, en empleos informales, parciales o de medio tiempo. (El 55 por ciento de las mujeres trabaja de manera informal). La penalización por maternidad, la cual ha demostrado que, cuando una mujer decide maternar, sus ingresos se reducen de forma considerable. Los techos de cristal: las mujeres rara vez tienen la oportunidad de acceder a puestos de poder, los cuales suelen pagar los mejores salarios.

“Aproximadamente, en Jalisco, las mujeres estamos ganando de 60 a 65 centavos por cada peso que gana un hombre; en términos generales, es casi 37 por ciento menos que el salario percibido por las mujeres”, denunció.

A pesar de que en México existen varias reformas y adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo que buscan reducir las desigualdades económicas entre hombres y mujeres, lo cierto es que los factores culturales que impulsan este fenómeno repercute de forma directa en los bolsillos de las mujeres.

“Cuando entrevistan a un varón, es muy común que ellos tiren muy alto y que no cubran el 100 por ciento de los requisitos del puesto, y entonces la negociación parte de una relación de poder diferenciada. Cuando las mujeres se presentan, están tratando de conciliar a sus hijos, su vida doméstica o sus necesidades; entonces, aunque esté igual de preparada, e incluso cubra 120 por ciento del puesto que le están ofreciendo, va a acceder a un salario más bajo porque conocen que va a necesitar otro tipo de conciliaciones para poder sostener su vida fuera del trabajo”, subrayó Rodríguez Zaragoza.

Durante la pandemia de covid-19, los avances en materia de desigualdad económica se detuvieron, dijo, hubo un retroceso de casi 30 años en la lucha por la igualdad y la no discriminación, lo que continúa poniendo a las mujeres en una situación desbalanceada en oportunidades, salarios dignos y protección laboral.

“Se requiere, además de estas políticas en lo laboral, que se incentive la corresponsabilidad en los cuidados, la participación de las mujeres en núcleos mejor pagados, lo que tendría un impacto en el desarrollo económico”.

“Mientras más mujeres participen de manera plena en el mercado laboral y en sectores productivos, más va a aumentar la productividad y el ingreso en los hogares, el crecimiento económico y la estabilidad económica”, agregó.

“Si el día de mañana esta brecha de género fuera eliminada, toda la sociedad ganaría. Diversos estudios han demostrado que el aumento de la productividad femenina dentro de los campos de ingreso, generaría 22 por ciento más de ingreso per cápita”, añadió la investigadora.

“Tendríamos más ingresos, más crecimiento económico y este cambio en el mercado laboral también va a generar, por ejemplo, efectos en la salud mental de las personas, en su desarrollo personal; no es sólo un tema que influya en el económico, aunque parece que sí, porque lo económico marca cómo se desarrolla la vida en general”.

Para quienes son víctimas de desigualdad salarial, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) y la Junta local de Conciliación y Arbitraje ofrecen asesoría legal, mediación y todo lo necesario para llevar a cabo el juicio correspondiente. Más información en https://ccl.jalisco.gob.mx/.