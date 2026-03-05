Qué Hacer en Mazatlán Durante las Vacaciones de Semana Santa

Se acercan las vacaciones de Semana Santa y con ellas llega un escape de la rutina. Durante estos días, Mazatlán presenta una agenda de actividades que integran naturaleza, cultura y aventura para sumar en tu próxima visita al puerto.

Gran Acuario Mazatlán

Reconocido como el más grande de Latinoamérica y dedicado al Mar de Cortés, te llevará a través de más de 30 hábitats para aprender sobre los ecosistemas y su relación entre ellos.

Esta joya arquitectónica, que parece emerger de las profundidades, cuenta con salas inmersivas que te hará sentir parte de los diferentes entornos: empezando por la tierra, pasando por la costa y llegando hasta el mar.

A través de actividades interactivas y responsables, como alimentación de rayas y agapornis; la interacción con pingüinos y capibaras; así como la observación de lobos marinos, tiburones y ventanas panorámicas, podrás admirar la biodiversidad del Pacífico mexicano y apreciarla desde otra perspectiva.

Museo Nacional de la Ballena MUNBA

Un recinto especializado en la conservación para conocer de cerca a los gigantes marinos: la ballena jorobada. Mediante experiencias sensoriales y tecnológicas distribuidas en 12 salas, aprenderás sobre su evolución, su comportamiento y su importancia para el ecosistema marino.

Este espacio, construido con contenedores marinos que reflejan una arquitectura sustentable, permite observar de cerca un diente de megalodón, sentir las barbas de una ballena y admirar una de las colecciones más diversas de esqueletos de cetáceos en México y Latinoamérica. Para llevar el aprendizaje a la práctica, puedes complementar la visita con una expedición a la costa de Mazatlán y conocer en su hábitat natural a estas fascinantes criaturas.

Observatorio 1873

Este punto preserva la historia de Mazatlán. A lo largo del tiempo ha sido parte fundamental del puerto y ha evolucionado con él: desde un puesto de vigilancia militar hasta un observatorio meteorológico y sismológico.

Actualmente, es sede de un parque turístico que lo tiene todo: funicular, museo, aviario, agavario, Tierra Iguana, skybar y hasta un centro de reunión ancestral. Sin duda, un lugar para pasar un día especial y disfrutar de la esencia del destino, con hospitalidad y calidez.

Farolesa

En lo alto del Cerro del Crestón, a 157 metros de altura, se encuentra un atractivo imperdible si te gusta la adrenalina. La aventura comienza con una caminata guiada hasta la cima del cerro. El recorrido, que dura aproximadamente 30 minutos, regala panorámicas del malecón, las islas y el Pacífico, hasta llegar a la tirolesa más alta sobre el nivel del mar: una de las más espectaculares en México, que alcanza una velocidad de más de 70 kilómetros por hora.

Clubes de Playa

Con una energía relajada y soleada, entre música, cócteles, albercas y atardeceres inolvidables, los clubes de playa se distinguen por sus propuestas; pensadas para que cada visitante encuentre la que mejor se adecúe a sus preferencias.

Si buscas relajación y conexión, Shekinah Beach Club se alza como un oasis holístico donde el lujo y la naturaleza se entrelazan para ofrecer una combinación de entretenimiento, oferta culinaria y bienestar.

Por otro lado, Onaki Beach Club llega con instalaciones renovadas para que los visitantes disfruten el sol, la mixología y la mejor vibra frente al mar. Aquí, una bañera amarilla se ha convertido en el parador fotográfico ícono para capturar un gran recuerdo.

Actividades Acuáticas

¿Qué sería de un día en la playa sin practicar alguna actividad acuática? Desde los tradicionales paseos en banana y opciones tranquilas como kayak, paddle board o snorkel, hasta propuestas más extremas como motos acuáticas, ski acuático, paracaídas o surf.

En las playas de Mazatlán encontrarás el oleaje perfecto para cada una de ellas. Algunas de las más populares son Playa Gaviotas, Cerritos, Brujas y Olas Altas.