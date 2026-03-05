Realiza DIF Municipal Zacatecas Jornada de Vacunación

Zacatecas Municipio Preventivo, Antes que Reactivo

A través de DIF Municipal Zacatecas, con la encomienda del Presidente Municipal, Miguel Varela, llevó a cabo una jornada de vacunación para colaboradores de la institución, con el objetivo de promover la salud y el bienestar de las familias capitalinas.

Durante esta jornada la Unidad Médica Familiar del IMSS No. 57 aplicó vacunas de sarampión, tétanos e influenza, y realizó pruebas de hepatitis C, presión, glucosa, medición y peso.

Al llevar a cabo esta iniciativa para su equipo de trabajo, la directora de DIF capital, Mitzia Peláez, destacó la importancia de mantener los esquemas de vacunación completos para prevenir enfermedades, especialmente en niños, niñas y grupos vulnerables.

“Estas jornadas son fundamentales para activar el programa de vacunación en toda la población, no debemos de bajar la guardia en los esquemas de vacunación, ya que se puede considerar una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades, mantener completos nuestros esquemas de vacunación es la mejor estrategia”.

Es importante destacar que en la capital se continuarán implementando acciones en materia de salud para garantizar el bienestar y la salud de las familias.

Finalmente Ma. de la Paz Acosta Herrera, jefa del departamento de Salud de DIF capital, informó que durante esta jornada se tiene la finalidad de abarcar a todos los colaboradores de esta institución para que completen sus esquemas de vacunación; sin embargo posteriormente se tratará de cubrir todos los espacios correspondientes a la administración municipal.