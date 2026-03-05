Retraso Científico y Tecnológico de Zacatecas Incide en Problemas Económicos y Financieros: Bárcena Ríos

Enseñanza Sigue Basada en la Mnemotecnia, Deplora

Por Gabriel Rodríguez

El especialista en didáctica científica, Sergio Luis Bárcena Ríos, graduado con doctorado en Valencia, España, advirtió que el retraso científico y tecnológico en Zacatecas es un factor que incide en el retraso económico y financiero de la entidad, “porque las empresas emergentes en este siglo buscan jóvenes competitivos en las áreas de ciencia y nuevas tecnologías”.

Bárcena Ríos precisó que, además de ello, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y muchas otras instituciones educativas, siguen preservando la enseñanza de la ciencia basada en la mnemotecnia, como se hacía en las viejas escuelas de los años 70, sin pasar por los aspectos del autodescubrimiento de las potencialidades de los alumnos en el proceso de aprendizaje.

El doctorado español subrayó que “los maestros de educación en todos los niveles podrán saber muchas cosas de distintas áreas del conocimiento, pero que eso no significa que cuenten con la capacidad de transmitir tales conocimientos, para encauzar a sus alumnos en las distintas áreas del desarrollo científico”.

Tal factor se traduce en escaso, cuando no nulo avance, en el desarrollo tecnológico de Zacatecas y obliga a su retraso en la inserción de aquellos estados que han potencializado su fuerza de conocimiento humano para abrirse al desarrollo.

Especialista en el proceso de enseñanza de las ciencias químicas, Bárcena Ríos añadió que a “Zacatecas le urge la preparación de los cuadros docentes para la enseñanza de las ciencias en todas sus áreas de conocimiento, porque, como decía el teórico Gaston Bachelard, es requisito indispensable plantear el problema de cómo y bajo qué metodologías se deben enseñar las ciencias experimentales”.

Se trata de tener una múltiple paleta de opciones que nos permita enseñar un concepto, hecho que no está relacionado con las definiciones a causa de que todo proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias está inscrito en el marco de un contexto histórico específico y no únicamente en el concepto y su manejo teórico.

Tal procedimiento obliga a tener presentes en todo momento, las circunstancias que rodearon por ejemplo a Lavoisier, y el cúmulo de circunstancias históricas que lo rodearon, alrededor de la Francia del convulsivo siglo XVIII y no nada más resolver de manera mecánica la expresión lógica de ciertas definiciones matemáticas que impulsaron sus leyes.

“Por eso, en parte, Zacatecas no logra salir de su atraso, porque gran parte de sus académicos transmiten definiciones que se memorizan, pero, para las cuales, no se toman en cuenta las potencialidades expresivas de los alumnos o, bien, estos repiten formularios que, en el momento de las definiciones, no logran insertarlos en un mundo cada vez más competitivo”.