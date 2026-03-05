Denise Dresser Impartirá Conferencia por el Día Internacional de la Mujer; la Entrada es Gratuita

Y se Realizará la Premiación “Mujeres Gigantes por la Igualdad”

El registro para participar ya está abierto en https://goo.su/UV9eg/.

El evento se realizará el 10 de marzo en la Sala de Conciertos del Complejo Tres Centurias, a partir de las 9:00 de la mañana.

Se espera un aforo aproximado de 600 mujeres y representantes de organismos autónomos, instancias municipales y estatales, entre otras personas.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM), realizará diversas actividades este próximo 10 de marzo en la Sala de Conciertos del Complejo Tres Centurias. La entrada es gratuita y el registro para participar ya está abierto en https://goo.su/UV9eg.

El evento dará inicio a las 9:00 de la mañana con la premiación “Mujeres Gigantes por la Igualdad”, que reconocerá a mujeres aguascalentenses que han destacado por su compromiso y dedicación en áreas como seguridad pública, salud, educación, deporte, cultura, comercio y defensa de los derechos de las mujeres.

Posteriormente, a las 10:00 de la mañana se llevará a cabo una conferencia magistral a cargo de Denise Dresser, académica, politóloga y escritora mexicana, quien abordará temas relacionados con el papel de las mujeres en la vida pública y los retos actuales en materia de igualdad y derechos.

Para este evento se espera un aforo aproximado de 600 mujeres, representantes de organismos autónomos, instancias municipales y estatales, sociedad civil, universidades públicas y privadas, cámaras empresariales y sindicatos.

Cabe destacar que esta conmemoración no sólo representa un acto simbólico, sino también una oportunidad para reforzar el trabajo institucional en favor de la igualdad, así como para reconocer a quienes, desde distintos espacios, contribuyen diariamente al desarrollo de Aguascalientes.

Para más información, comunicarse al 449 910 21 28, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.