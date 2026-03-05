Vinos de Aguascalientes Ganan Ocho Medallas en Certamen Internacional en Japón

Japan Women’s Wine Awards Sakura 2026

El concurso reunió más de 3 mil 700 etiquetas provenientes de 37 países.

Casa de Quesada se alzó con tres medallas Gold, mientras que El Secreto obtuvo tres medallas Silver.

Vinos de Aguascalientes fueron reconocidos en el Japan Women’s Wine Awards Sakura 2026, celebrado en Tokio, uno de los certámenes más importantes de Asia, en el que participaron más de 3 mil 700 etiquetas de 37 países.

Las casas vinícolas Casa de Quesada y El Secreto representaron a Aguascalientes en esta competencia internacional, donde obtuvieron un total de ocho medallas. El certamen fue evaluado por un jurado integrado exclusivamente por mujeres expertas en la industria del vino.

Casa de Quesada obtuvo tres medallas Gold por Indómito Syrah Viognier 2021, Indómito Viognier 2022 y Épico 2021, además de dos Silver por Estoico Viognier Chardonnay 2022 y Estoico Tempranillo Merlot 2021.

El Secreto logró tres medallas Silver con Viña Secreta Reserva Syrah 2022, Sophistique 2022 y Legado de Don Juan 2022.

La gobernadora Tere Jiménez destacó que estos reconocimientos fortalecen el posicionamiento internacional del estado, mientras que el secretario de Desarrollo Económico, Esaú Garza de Vega, señaló que son resultado de la estrategia de internacionalización impulsada a través del Plan Maestro para el Desarrollo de la Industria Vitivinícola.