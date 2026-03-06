Alrededor de 25% de Zacatecanos Sufre Severos Cuadros de Depresión y Ansiedad: Doctor Jiménez

No se les Atiende y no Reciben Medicación, Advierte

Por Gabriel Rodríguez

Como parte del proyecto que el diputado federal por Morena Alfonso Ramírez Cuéllar ha venido desarrollando para Zacatecas, este jueves tuvo lugar un panel de especialistas en distintas áreas de la medicina, en donde se expusieron algunos de los principales problemas que hay en esa materia y sus posibles soluciones.

Durante la discusión, realizada en la Casa Municipal de Cultura, se dieron cita los médicos Alfredo Jiménez Hernández de la Unidad Académica de Medicina y Martha Estefanía Berumen, médico-ginecóloga, así como Santa Velia Muro Villarreal, del área de la salud, quienes trataron los pormenores de la conflictiva en ese aspecto.

El médico Alfredo Jiménez Hernández expuso los graves problemas que hay en el estado en lo que se refiere a la salud mental, y junto con ello la aparición de todo tipo de enfermedades crónico-degenerativas.

Jiménez Hernández dijo que una gran cantidad de población, alrededor de 25 por ciento, atraviesa severos cuadros de depresión y ansiedad, a quienes no se les atiende además de que, dentro de sus malestares, no reciben la medicación correspondiente.

A ello, sumó que muchas personas suelen autoderrotarse cuando se sienten mal física y mentalmente, por lo que en muchos de los casos consumen drogas y alcohol, lo que incrementa sus padecimientos y atrae todo tipo de males oportunistas “que terminan devastándolos por lo que urge se les atiende en los centros de salud y en sus propias localidades”.

Asimismo, dijo que Zacatecas no ha podido desligarse de ser uno de los primeros estados en donde exista mayor cantidad de suicidios a nivel nacional, sobre todo entre jóvenes adolescentes. Estefanía Berumen, médico-ginecóloga, destacó que se analiza la manera de resolver los problemas de ese aspecto, sobre todo en la forma de mejorar la calidad de atención a las pacientes.

“Dentro de esa área se ha ampliado el mercado laboral de trabajo así como la dotación de recursos sin que la población se vea obligada a pagar por ese tipo de servicios, pero no debemos olvidar los problemas físicos que muchas pacientes pobres, subalimentadas o mal alimentadas traen consigo, con enfermedades congénitas o males crónico-degenerativos, sin omitir el hecho de que crece el número de adolescentes de 12 años que dan a luz”.

Añadió que, a pesar de ello, Zacatecas requiere muchos más médicos, sobre todo cuando algunos de ellos no quieren trabajar en zonas alejadas del centro del estado.

Finalmente, Santa Velia Muro Villarreal refirió que en Zacatecas urge la aplicación de vacunas de primer nivel para lo cual propuso usar el recurso humano de Siervos de la Nación para ser enlace de la ciudadanía con el sector salud en zonas de población dispersa.