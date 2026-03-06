Anuncia FICG Películas Para Selección de Largometraje Iberoamericano Documental

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) anunció la selección oficial de Largometraje Iberoamericano Documental para su edición 41, en la que competirán películas producidas en países de Latinoamérica, además de España y Portugal.

Los premios para esta edición consisten en la estatuilla Mayahuel y un reconocimiento de 200 mil pesos, otorgados a la compañía productora mayoritaria, así como estatuillas Mayahuel para las y los ganadores de Mejor dirección y Mejor fotografía.

Asimismo, esta categoría de Largometraje Iberoamericano Documental cuenta con reconocimiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) de Estados Unidos, por lo que los filmes premiados pueden ser considerados para la nominación al Oscar.

A continuación, las películas seleccionadas:

A fabulosa máquina do tempo (2026)

Eliza Capai | Brasil

En el remoto y árido sertón brasileño, las niñas juegan entre el pasado miserable de sus madres y sus sueños fantásticos del futuro. Ahí, donde los hombres aún son gigantes frente a las mujeres, emprenden el cruce de la infancia a la adolescencia.

Amílcar (2025)

Miguel Eek | España | Portugal | Francia | Suecia | Cabo Verde

Amílcar Cabral fue un agrónomo, poeta, pensador utópico y líder del movimiento anticolonial

contra Portugal en Guinea-Bissau y Cabo Verde hasta su asesinato en 1973. Este es un thriller documental sobre utopías, amor interracial, ambición, guerra y traición.

Aquí se escucha el silencio (2026)

Gabriela Pena, Picho García | Chile | España

Gabriela regresa a la casa familiar en Chile, abandonada tras el exilio. Entre la ternura de sus abuelos y la distancia emocional de su madre, intenta comprender cómo resiste el amor cuando ha sido atravesado por el miedo, la ausencia y el silencio.

Calle Cuba (2026)

Vanessa Batista | Chile | Cuba | México

En La Habana Vieja, la calle Cuba une las vidas de cuatro mujeres que encarnan la resistencia y la fragilidad de una isla en crisis. Anabel, joven actriz, se debate entre continuar su carrera en Cuba o emigrar a Europa como limpiadora. Dayana, de 30 años, sueña con viajar a Rusia y transformarse físicamente para ser la mujer que siempre ha sentido dentro de sí. Mailén, madre de tres, arrastra las huellas de una infancia y una relación marcadas por la violencia, mientras lucha por sostener a su familia con optimismo. Elvira, de 74 años, sobrevive a la escasez cuidando de su esposo enfermo.

Flores para Antonio (2025)

Elena Molina, Isaki Lacuesta | España

Más que un documental biográfico, este documental es una sincera carta de amor a todos aquellos que han sentido la ausencia y la fuerza perdurable de quienes ya no están con nosotros.

LS83 (2025)

Herman Szwarcbart | Argentina | Alemania

Los recuerdos de la infancia del escritor Martín Kohan se entrelazan con el archivo inédito del noticiero de Canal 9 entre 1973 y 1980. A través de este acervo se reconstruye un periodo clave en la historia argentina, explorando la relación entre la memoria personal y el discurso público de la época.

Mailin (2025)

María Silvia Esteve | Argentina | Francia | Rumania

Mientras le cuenta un cuento a su hija antes de dormir, Mailin reconstruye sus recuerdos. Lo que podría haber sido un cuento de hadas resulta ser la historia de una joven que sufrió abusos por parte de un sacerdote durante 15 años. Es un largo camino hacia la sanación y la justicia, pero también la oportunidad de ofrecerle a su hija la infancia que ella nunca tuvo.

Niñas escarlata (2026)

Paula Cury | República Dominicana | México | Alemania

A través de narraciones íntimas e imágenes evocadoras, mujeres de toda la República Dominicana reflexionan sobre sus experiencias con la maternidad forzada y el aborto clandestino. ¿Qué significa ser mujer en un país donde el aborto sigue estando penalizado sin excepción?