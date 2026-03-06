Impulsa Ayuntamiento Jornada de Salud Auditiva con Consultas Desde 30 pesos

Con el objetivo de acercar servicios médicos especializados y accesibles a la población, el Ayuntamiento de Zacatecas y el DIF Municipal, en coordinación con la fundación Salutia, originaria de la Ciudad de México, llevarán a cabo el Programa de Salud Auditiva del 18 al 20 de marzo en la Casa Municipal de Cultura, dirigido a personas mayores de 18 años.

La regidora Andrea López de Lara Fuentes informó que las consultas se realizarán a partir de las 9:00 horas y destacó que el Gobierno Municipal continúa impulsando acciones para facilitar el acceso a servicios de salud a bajo costo, especialmente para quienes no cuentan con seguridad social.

Durante los tres días de jornada se ofrecerán consultas con un costo de 30 pesos, con el propósito de detectar oportunamente la presencia de objetos extraños en el oído, infecciones, dolores persistentes u otros padecimientos que con frecuencia no son atendidos por falta de recursos. Asimismo, se practicarán estudios de audiometría con un costo de 150 pesos, tarifa considerablemente menor a la que se maneja en clínicas privadas.

También se pondrán a disposición auxiliares auditivos desde 1,520 pesos, lo que representa una alternativa accesible para personas con pérdida de audición que requieren apoyo especializado para mejorar su calidad de vida y fortalecer su integración social y familiar.

La regidora subrayó que, en condiciones habituales, una consulta con un especialista puede oscilar entre 700 y 800 pesos, mientras que los estudios y dispositivos auditivos alcanzan costos más elevados. “Es una excelente oportunidad para que la ciudadanía aproveche y agende su cita; la salud auditiva es fundamental y no debe postergarse”, expresó.

El registro de citas será coordinado directamente por la fundación, por lo que se recomienda realizarlo con anticipación para asegurar un espacio y facilitar la organización. Los teléfonos para agendar son 55 6994 5608 y 55 2703 0027.

Finalmente, Andrea López de Lara Fuentes resaltó que este esfuerzo conjunto refrenda el compromiso del Ayuntamiento de Zacatecas por gestionar programas que impacten positivamente en la calidad de vida de la población, mediante el trabajo coordinado con organizaciones especializadas en atención médica accesible.