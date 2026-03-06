La Secretaría de las Mujeres no Tendrá Presencia Institucional en Marcha del 8M

Tras Reclamos de Colectivas Feministas: Guardado Oropeza

Por Miguel Alvarado Valle

La secretaria de las Mujeres del gobierno estatal, Karla Guardado Oropeza, afirmó que no habrá presencia institucional de la dependencia durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, luego de que colectivas feministas manifestaran su rechazo a la participación de funcionarias o de personas identificadas con chalecos naranjas durante la movilización.

Explicó que no existe ninguna instrucción desde el gobierno estatal para convocar o invitar a personal de la Secretaría a integrarse a la manifestación, por lo que, en caso de que alguna mujer decida asistir, lo hará únicamente a título personal y de manera voluntaria, sin representación institucional.

Guardado Oropeza señaló que la prioridad para la administración estatal es que la movilización se desarrolle en condiciones de seguridad y respeto para todas las participantes, considerando que en la marcha convergen diversos sectores como infancias, madres buscadoras, estudiantes e integrantes de distintos colectivos feministas.

Asimismo, subrayó que el gobierno encabezado por el gobernador David Monreal Ávila mantiene una postura de respeto hacia el derecho de las mujeres a manifestarse libremente, por lo que las acciones institucionales se enfocarán principalmente en estar al pendiente para garantizar su seguridad durante el desarrollo de la jornada.

La titular de la Secretaría de las Mujeres detalló que desde enero se han realizado reuniones interinstitucionales, además de acercamientos con organizaciones y colectivos, con el propósito de coordinar estrategias que permitan que la marcha de este año se lleve a cabo sin incidentes.

Finalmente, recordó que la movilización realizada en 2025 transcurrió sin mayores contratiempos, por lo que confió en que este 2026 se repita un escenario similar o incluso con mejores condiciones, reiterando que la principal encomienda es salvaguardar la integridad de quienes participen en esta marcha.