Mundial Social: Presidenta Claudia Sheinbaum Presenta el Concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”

Para Obsequiar el Boleto 00001 a una Joven de 16 a 25 Años

Del lunes 9 de marzo al viernes 10 de abril, las participantes deberán enviar un video haciendo dominadas a la página: www.mundialsocial.gob.mx/.

La ganadora del boleto 00001 para la Inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 será seleccionada por un comité conformado por la árbitra internacional de futbol, Katia Itzel García, la futbolista profesional, Charlyn Corral Ang y la periodista deportiva, Gabriela Fernández de Lara.

Como parte del Mundial Social, se construirán y rehabilitarán 4 mil 208 canchas de futbol de las que mil 200 serán intervenidas por parte del Gobierno de México.

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el concurso Representa a México en la Inauguración del Mundial, por el que una joven de entre 16 y 25 años obtendrá el boleto 00001 de la Presidenta y con ello podrá asistir al partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México.

“El concurso se llama ‘Representa a México en la Inauguración del Mundial’. ¿Con qué boleto? Con el boleto de la Presidenta. Es este boleto, el 00001. Yo voy a estar aquí en el Zócalo con la gente viendo la inauguración, mientras una joven me va a representar en la inauguración. ¿Por qué? Porque pienso que una joven que juega futbol es una gran representante de nuestro país. Muy poca gente va a poder ir a la inauguración, muy poca gente. Entonces, yo lo voy a ver aquí con el pueblo y una joven nos va a representar, me va a representar a mí y al pueblo de México en la inauguración”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que las jóvenes que deseen participar tendrán que enviar, a partir del lunes 9 de marzo y hasta el viernes 10 de abril, un video mostrando sus habilidades futbolísticas haciendo dominadas y subirlo a la página mundialsocial.gob.mx. La ganadora será elegida por un Comité Seleccionador, conformado por:

La árbitra internacional de futbol, Katia Itzel García, reconocida como la sexta mejor árbitra del mundial por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS). Fue la primera mujer en 20 años en pitar un partido de la Liga MX Varonil y será árbitra central en la Copa de Campeonas Femenil de la FIFA 2026.

La futbolista profesional, Charlyn Corral Ang, ganadora del Premio Nacional de Deportes en 2024, campeona de goleo de la liga del balompié femenino en España con el Levante UD en la Temporada 2017-2018; jugó con el Atlético de Madrid y es la única jugadora en la historia de la liga con cinco títulos de goleo individual de la Liga MX Femenil.

La periodista deportiva, Gabriela Fernández de Lara, primera mujer en narrar la Liga MX en televisión nacional. En el mundial de Rusia fue parte de la primera narración 100 por ciento femenina de una final de Copa del Mundo; ha cubierto cuatro mundiales, Juegos Olímpicos y Series Mundiales.

Sobre el concurso Representa a México en la Inauguración del Mundial, la árbitra internacional de futbol, Katia Itzel García señaló que las jóvenes derrocharán talento en sus videos para ser parte de la inauguración de la Copa Mundial y agradeció a la Presidenta por abrir una ventana de esperanza para que todas las niñas que sueñan con el futbol hagan su sueño realidad.

La futbolista Charlyn Corral Ang compartió con emoción que se ve reflejada en cada una de las jóvenes que participarán con la ilusión de obtener el boleto 001, ya que de niña aprendió a dominar un balón de futbol y hoy vive su sueño de jugar futbol profesional y ser goleadora, por ello agradeció la iniciativa de la Presidenta que impulsa el talento femenino. Finalmente, la periodista deportiva, Gabriela Fernández de Lara, comentó que se trata de abrir nuevos espacios para las mujeres, y señaló que con este concurso cambia la vida de quien gane y de muchas otras niñas.

Se Crearán Cuatro mil 208 Canchas de Futbol; el Objetivo es que el Mundial Deje Semilleros de Talentos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que como parte del Mundial Social se construirán y rehabilitarán 4 mil 208 canchas este año, de las que mil 200 serán por parte del Gobierno Federal, a través de la Sedatu, con el objetivo de que se conviertan en semilleros de talentos deportivos, en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que inició la construcción de las primeras 265 canchas en 114 municipios de 23 entidades de una meta de mil 200 canchas en 29 entidades: 800 que serán construidas y 400 rehabilitadas.

Detalló que, para la segunda semana de marzo arrancan las obras en 270 canchas más y en la tercera semana de 265, además de que también inician los trabajos de rehabilitación en 400 canchas, esto con el objetivo de iniciar la entrega el 1 de mayo de 2026. La coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barron, explicó que el resto de las canchas las construyen los gobiernos estatales y municipales, así como por otras dependencias como el IMSS o la Secretaría de Turismo.

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, informó que en la Copa Conade participaron 53 mil 273 personas en la etapa institucional, en la municipal 29 mil 144, en la estatal 14 mil 537 y actualmente se realiza la etapa regional. Respecto a la Copa Escolar, se contó con la participación de 602 mil niñas y niños en más de 60 mil partidos. Además, este torneo se amplió y actualmente se lleva a cabo la etapa intramuros en escuelas de Educación Media Superior y de Educación Superior.