Negocios de Avenida Hidalgo se Preparan Para Evitar Daños Durante la Marcha del 8M: García

En Especial, Para Evitar Ruptura de Cristales

Por Miguel Alvarado Valle

Ante la próxima marcha del 8 de marzo, comercios ubicados en la avenida Hidalgo, en el Centro Histórico de Zacatecas, comenzaron a implementar medidas preventivas para evitar daños materiales en sus establecimientos. Restaurantes y negocios de la zona han reforzado la protección de vitrinas, puertas y fachadas con el objetivo de reducir posibles afectaciones durante la movilización que se llevará a cabo el domingo.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Zacatecas, Nide García Samán, explicó que desde días previos los comerciantes iniciaron preparativos para resguardar sus inmuebles.

Señaló que esta práctica se ha vuelto habitual en los últimos años, aunque en esta ocasión los propietarios han decidido aumentar el nivel de protección para prevenir pérdidas económicas. Indicó que una de las principales medidas consiste en cubrir ventanas y vidrios con madera, aluminio u otros materiales resistentes, con el fin de evitar la ruptura de cristales.

Explicó que muchos establecimientos cuentan con vidrio templado, cuya reposición puede resultar costosa para los negocios, “es una inversión muy cara; dependiendo del tamaño, cada vidrio puede costar entre cuatro mil y ocho mil pesos”, detalló.

García Samán recordó que durante la movilización del año pasado algunos comercios sufrieron daños en sus instalaciones, lo que obligó a los propietarios a reemplazar varios cristales.

Asimismo, señaló que otra de las preocupaciones es la aparición de grafiti en las fachadas de cantera del Centro Histórico, particularmente porque las pintas suelen ocurrir en fechas cercanas a los periodos de mayor afluencia turística, como Semana Santa.

Explicó que en ocasiones los visitantes aún encuentran las pintas visibles, lo que afecta la imagen de la ciudad.

La presidenta de la cámara subrayó que los comerciantes reconocen y respetan el derecho de las mujeres a manifestarse; sin embargo, expresó su preocupación por la presencia de grupos que realizan afectaciones a negocios durante algunas marchas.

En ese sentido, estimó que alrededor de 15 restaurantes ubicados sobre la avenida Hidalgo, zona por donde pasa la movilización, están tomando precauciones para proteger sus establecimientos y evitar pérdidas económicas.