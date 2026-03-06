Taller del Chucho Producirá “Monstruo”

Proyecto Ganador de la Convocatoria Fotogramas Vivos

El proyecto “Monstruo” fue seleccionado para su realización en el Centro Internacional de Animación El Taller del Chucho, como parte de la segunda edición de Fotogramas vivos, residencias de Stop motion, un programa que impulsa la creación audiovisual y el trabajo colaborativo en el Taller del Chucho, en colaboración con la Casa del Autor de Zapopan.

Durante la clausura de esta edición, en la que fue anunciada la tercera convocatoria de las residencias de Stop motion, la Coordinadora de Formación del Taller del Chucho, Priscila Salcedo, explicó que la convocatoria se divide en dos fases: la primera corresponde a la etapa de preproducción, en la que participaron siete proyectos, con 35 residentes; posteriormente, en una segunda fase se selecciona el proyecto final para su producción.

En esta edición, el proyecto elegido fue “Monstruo”, el cual contó con la participación de más de 100 residentes. El creador de la historia, el sinaloense Jaime Eduardo Rodríguez Morales, compartió que la idea surgió a partir de un sentimiento de vulnerabilidad ante la situación que vivía en su estado.

“En esos tiempos estaba en la calle en mi día a día, en lugar de combatir terror con terror y ver qué salía, intenté metaforizar ese sentimiento de no poder con tantas cosas que estaban pasando. Me imaginé lo que pasaría si un monstruo aterrador, que es la representación del mal, se ve rebasado por nuestra misma maldad humana”, contó.

De esta forma, surge la historia de un monstruo que termina temiendo aquello que los propios humanos han provocado en los últimos años en la sociedad.

Mariana Prado, productora del proyecto, destacó que el proceso de residencia dejó grandes aprendizajes sobre el trabajo colectivo. “La comunicación es lo más importante, poder hablar en equipo, ser asertivos y saber que vas a compartir tiempo con personas que no conocías, que se van sumar y que al final de cuentas son varias cabezas. Es importante poder comunicarse entre todos”.

Además de la experiencia profesional, el equipo logró formar una comunidad basada en la colaboración y la amistad, agregó.

La Directora del Taller del Chucho, Angélica Lares, celebró la alta participación en esta segunda edición y anunció la apertura de la tercera convocatoria de Fotogramas vivos, cuyo registro inició el 2 de marzo y permanecerá abierto hasta el 30 de abril de 2026.

Los siete proyectos a seleccionar se darán a conocer a mediados de mayo de 2026 por correo electrónico a las personas participantes y, posteriormente, por medio de las redes sociales de la Casa del Autor en Zapopan y el Taller del Chucho.

Las y los interesados en participar pueden consultar los detalles de la convocatoria y seguir las redes sociales del Taller del Chucho para conocer requisitos, fechas y actualizaciones del programa que continúa impulsando el talento creativo en la animación stop motion: https://www.facebook.com/TallerDelChucho

En tanto, la Directora de Industrias Creativas del gobierno de Zapopan, Paola Campbell, destacó que la alianza entre el gobierno municipal, el Taller del Chucho y la Casa del Autor ha permitido consolidar espacios de formación y producción para el sector creativo.

Resaltó que 70 por ciento de las personas participantes fueron mujeres, lo que fortalece la presencia femenina en la industria. Y permite, además, que las y los creativos desarrollen sus proyectos sin tener que migrar fuera del municipio.