Todo un Éxito la Segunda Feria del Empleo en Zacatecas

Acuerdos Estratégicos Para la Economía Local y Vinculación Laboral Directa

El Ayuntamiento de Zacatecas, bajo la visión de reactivar la economía local, celebró con éxito la Segunda Feria del Empleo en la Casa Municipal de Cultura. Este evento, se consolidó gracias a un acuerdo estratégico con 21 empresas participantes para ofertar 271 vacantes, brindando oportunidades reales de desarrollo para las familias capitalinas.

La jornada contó con la presencia de instituciones educativas y cámaras empresariales de gran relevancia, reafirmando el compromiso de la administración municipal con la creación de espacios que faciliten el acceso al mercado laboral de manera digna y formal.

El DIF Municipal también tuvo participación mediante la instalación de diversos módulos de atención ciudadana, brindando servicios integrales a los asistentes en un esfuerzo coordinado por mejorar la calidad de vida de la población.

Esta edición de la feria marcó un hito histórico al romper récord de asistencia, recibiendo a un total de 462 personas interesadas en una vacante, cifra que supera significativamente los 300 asistentes registrados el año pasado.

Durante el acto protocolario, la presidenta honorífica del DIF Municipal, Karla Estrada, en representación del alcalde agradeció la disposición del sector privado en esta iniciativa. Estrada destacó que el objetivo primordial es generar las condiciones necesarias para que los ciudadanos encuentren un sustento que les permita llevar el pan a su mesa.

“Nos enorgullece que hoy varias familias tengan un lugar donde desarrollar sus habilidades y su potencial como zacatecanos, dando lo mejor de sí para sacar adelante a nuestra tierra”, expresó ante los asistentes, reconociendo también el trabajo de la síndico municipal Wendy Valdez y el cuerpo de regidores por facilitar la realización de este encuentro.

Por su parte, se extendió un reconocimiento especial a Manuel Castillo, secretario de Desarrollo Económico, por su entrega en la organización de esta feria que benefició a decenas de personas. Entre las empresas y organismos más representativos que atendieron el llamado se encontraron Oxxo, Grupo Islo, Vegatti, Todo de Block, así como las cámaras CANIRAC y CANACINTRA.

Asimismo, el sector educativo estuvo presente con la participación de Tecmilenio, la Universidad Veracruzana (UVC) y la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), fortaleciendo el vínculo entre la formación académica y la práctica profesional.

Los módulos de atención y reclutamiento estuvieron instalados únicamente durante este miércoles 4 de marzo, registrando una afluencia constante de buscadores de empleo. Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Zacatecas busca no solo cubrir vacantes, sino fomentar una inclusión laboral cordial y atenta que fortalezca el tejido social.

La administración reiteró su agradecimiento a las empresas participantes por confiar en el talento local y por sumarse al proyecto de reactivación económica que encabeza Miguel Varela en favor de todos los zacatecanos.