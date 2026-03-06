Zacatecanos Tienen por Ahora Escasa Confianza en el Futuro: Obispo Noriega

Reconoce que Muchos Cristianos Carecen de Formación Doctrinal

Por Gabriel Rodríguez

El Obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló dijo que luego de visitar 90 de 100 parroquias en el estado, encontró “enorme cantidad de violencia con múltiples síntomas de dolor entre quienes la padecen, lo que sin duda –anotó– se deriva de que en muchos de los casos, los cristianos no cuentan con la formación debida para afrontar los retos de la vida actual porque han perdido sus valores”.

Noriega Barceló dijo que su labor pastoral se ha centrado por el momento en el área de Guadalupe y Tacoaleche, donde ha encontrado enormes desafíos para la estructura familiar.

“Creo que el cristiano actual inicia mal su vida como creyente pues carece de formación en todos los aspectos, ya que se conforma con el bautismo y la primera comunión, pero se desiste de seguir adelante para cobrar conciencia de sus dificultades o cómo afrontarlas”.

Ante esto, anunció que en los próximos cinco años la Iglesia instrumentará una serie de acciones relacionadas con labores formativas, desde la infancia hasta la edad adulta, labor en la que todos “debemos trabajar de manera conjunta incluidas las escuelas”.

Luego de reconocer que en este momento hay muchos tipos de familia, añadió que “el clero debe invertir mucho en caminar con esas familias, con el fin de fortalecer ese núcleo social que podría hallarse en problemas, mediante la creación de un ambiente familiar y el apoyo de políticas públicas que la favorezcan”.

No omitió pensar en las cifras de mujeres, niñas y niños secuestrados, desaparecidos o simplemente agredidos en sus hogares y comunidades, que habrían ido al alza, por lo que llamó a cobrar conciencia de las di- ficultades que las personas deben arrostrar en este momento.

En ese sentido, expresó que no solamente hay con􀃀ictos o carencias económicas en muchos de los hogares del estado, a lo que habría que añadir, “los problemas para encontrar trabajo, o seguir estudiando sino que, encima, las personas tienen temor o padecen ansiedad en medios que les son hostiles”.

“No es que todo ella sea culpa del gobierno sino que cada uno de nosotros debería asumir la propia responsabilidad porque no queremos darnos cuenta de la fragilidad de que dependemos de un hilito en los hechos que padecemos”.

Más adelante reconoció que las cifras de crímenes dolosos han disminuido, debido a las acciones de las autoridades en la materia, pero en la misma medida ni el miedo ni la inseguridad han decrecido, “los zacatecanos tienen por ahora escasa confianza en el futuro y creo que todos debemos poner de nuestra parte y no lo estamos haciendo porque por igual seguimos careciendo de formación”.