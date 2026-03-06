Zacatecas Capital Amplía su Proyección Internacional con Vínculos Culturales con Italia

Con el objetivo de ampliar los vínculos culturales internacionales y generar nuevas oportunidades de intercambio artístico, Miguel Varela sostuvo un encuentro institucional con el Dr. Gianni Vinciguerra, director del Instituto Italiano de Cultura, para fortalecer la cooperación cultural entre ambas comunidades.

El presidente municipal recibió al funcionario italiano quien acudió en representación de la Embajada de Italia en México. Durante la reunión se dialogó sobre distintas posibilidades de colaboración que permitirán impulsar proyectos culturales, académicos y artísticos entre Italia y la capital zacatecana.

El alcalde destacó que Zacatecas es una ciudad con una profunda vocación cultural e histórica, lo que la convierte en un punto estratégico para fortalecer los lazos internacionales a través del arte, la cultura y el intercambio de experiencias entre comunidades.

Durante el encuentro se abordaron iniciativas orientadas a promover la participación de artistas italianos en actividades culturales de la ciudad, así como la posibilidad de desarrollar exposiciones, conciertos, muestras cinematográficas y proyectos de intercambio que acerquen a la ciudadanía zacatecana a la riqueza cultural de Italia.

Uno de los temas centrales de la reunión fue la participación de Italia en el Festival de Ciudades Hermanas, que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto en la capital zacatecana. Este evento busca reunir a distintas ciudades y países con vínculos de cooperación con Zacatecas para promover el diálogo cultural, el turismo y la proyección internacional de la ciudad.

El presidente municipal subrayó que la presencia de Italia en este festival fortalecerá la diversidad cultural del evento y abrirá nuevas oportunidades para estrechar la relación entre ambas comunidades.

Este acercamiento representa un paso importante para ampliar la presencia internacional de Zacatecas y generar nuevos espacios de intercambio cultural que beneficien a artistas, creadores y a la ciudadanía. Con iniciativas como esta, la capital reafirma su vocación cultural y su apertura al mundo, promoviendo encuentros que enriquecen la vida cultural y fortalecen los vínculos entre comunidades.