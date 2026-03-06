Estudiantes de Aguascalientes Competirán en Mundial de Robótica en Japón

Un grupo de 16 alumnas y alumnos de Aguascalientes, de la Escuela Secundaria General No. 6, obtuvo su clasificación a la fase internacional de RoboRAVE, una competencia de robótica que se celebrará en Osaka, Japón, en agosto, consolidando así un logro que posiciona a la entidad en el escenario global de la innovación tecnológica.

El pase se obtuvo tras su destacada participación en RoboRAVE México 2025, realizada en Puerto Vallarta, donde el equipo demostró un alto nivel de conocimientos técnicos, capacidad de trabajo colaborativo y dominio en programación y diseño de prototipos. Gracias a este desempeño, aseguraron su lugar en la etapa internacional, donde representarán a Aguascalientes y a México frente a equipos de distintas partes del mundo.

Las y los estudiantes competirán en la categoría Robot Rápido (Fast Bot), un desafío de robótica que evalúa velocidad y precisión. La prueba consiste en diseñar, construir y programar un robot capaz de seguir una línea negra sobre fondo blanco en una pista de circuito cerrado, completando un número determinado de vueltas en el menor tiempo posible. Esta categoría exige habilidades avanzadas en programación, electrónica, mecánica y resolución de problemas en tiempo real.

Este logro refleja la disciplina y el talento de los estudiantes de la Escuela Secundaria General No. 6, quienes han destacado previamente en competencias nacionales e internacionales, así como el compromiso y acompañamiento de la institución y sus docentes.

Asimismo, este resultado reafirma el compromiso del Gobierno del Estado con la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, fortaleciendo la preparación de las nuevas generaciones para enfrentar, con conocimiento y confianza, los retos de un entorno cada vez más digital y competitivo.