CFE y Secretaría de las Mujeres Firman Convenio de Colaboración Para Fortalecer la Igualdad Sustantiva en el Sector Eléctrico

Promoverán Cartilla de Derechos de las Mujeres en los Recibos

“Estamos abriendo espacio para otras mujeres”, Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer la igualdad sustantiva en la Empresa Pública del Estado. El acuerdo incluye la incorporación de un código QR en el recibo bimestral de consumo de electricidad para acercar la Cartilla de Derechos de las Mujeres a millones de hogares.

La firma se realizó en el en el Centro Nacional de Capacitación (CENAC) Ing. Gilberto Muñoz Arango, durante el evento “Todas podemos ser lo que queramos”, un espacio de diálogo y reflexión donde se compartieron experiencias sobre los retos que aún existen en el sector energético.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó que este convenio es un paso fundamental para que las reformas constitucionales de igualdad sustantiva se lleven a la práctica: “Nuestra labor es articular las acciones necesarias para que esas reformas se traduzcan en realidad. Este convenio nos emociona porque la CFE tiene una directora general que no solo es la primera mujer, sino que proviene de abajo y conoce los retos de las mujeres en espacios profundamente masculinizados”, señaló.

Asimismo, la secretaria explicó el impacto masivo que tendrá esta alianza: “La impresión de los recibos nos permite llegar a millones de hogares con la posibilidad de que se descargue la Cartilla de Derechos de las Mujeres y se ubiquen los Centros LIBRE. Puede parecer una acción sencilla, pero para nosotras es grandioso porque daremos máxima difusión a todo lo que estamos construyendo para las mujeres”.

El convenio establece compromisos estratégicos como la creación del primer modelo para atender y combatir el hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral. “Queremos que los protocolos no se queden en el papel, sino que se traduzcan en un acompañamiento real para que ninguna mujer se sienta sola en su propio lugar de trabajo”, enfatizó Hernández Mora.

“Hoy con nuestra llegada les digo que somos visibles. Hablo de un tiempo que muchas que estamos aquí lo soñamos: un México con la primera mujer Presidenta, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene por primera vez una Secretaría dedicada a las mujeres; una secretaria de Energía, Luz Elena González, y con más mujeres ocupando puestos que antes parecían imposibles. Las vemos, las valoramos, las apreciamos y las necesitamos. En CFE no vamos a retroceder”, compartió Calleja Alor, primera directora general de la CFE.

Informó que se trabaja en acciones concretas en tres vertientes: cuidado, bienestar e impulso al talento de las mujeres de la CFE. Durante el conversatorio recordó que en su camino escolar y laboral se le cuestionó por ser una mujer en el campo de la ingeniería, pero se sobrepuso a ese reto y entendió que su capacidad y voz eran igualmente valiosas.

El director de Operación, Francisco Javier Maldonado Ramos, sintetizó en tres pilares el compromiso de su gestión: seguridad y equidad, asegurar el respeto hacia las trabajadoras y el liderazgo técnico para fomentar el desarrollo de mujeres en puestos de toma de decisiones. “Tenemos un gran compromiso con las más de 33 mil mujeres que integran y colaboran en el proceso operativo de la CFE: Generación, Transmisión, Distribución y Seguridad Física”, puntualizó.

“Somos herederas y herederos de los derechos que hoy nos dejaron las heroínas del país. Gracias a ese legado, les podemos decir a ellas, llegamos todas. Gracias al esfuerzo que hizo desde casa nuestra abuela o nuestra madre, hoy podemos estar aquí. Tenemos una gran tarea: pensar qué vamos a hacer para dejar otro legado a las niñas que vienen”, sostuvo la directora de Administración, Yesica Luna Espino. En el contexto de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que México será uno de los países sede, la CFE fomentará el fútbol como un espacio de empoderamiento para las mujeres.

Además de la firma del convenio, se llevó a cabo un conversatorio en el que participaron autoridades y trabajadoras. “Cuando llegamos, somos incómodas. Todas las miradas están en nosotras. Transformé ese miedo en valor”, compartió la liniera en línea viva de la División de Distribución Valle de México Centro, Leslie Arlette Castellanos Guzmán.

La jefa de Departamento Divisional del Centro De Atención Regional (CAR) más grande del país, de la División de Distribución Valle de México Norte, Ma. Eugenia Goñi Motilla, y la jefa de Oficina de Control de la Subgerencia Regional de Comunicaciones y Control en la Gerencia Regional de Transmisión Valle de México, Lourdes Larios Herberth, también participaron en el conversatorio. Expusieron algunos de los principales retos que han tenido al formarse en un entorno masculinizado. Destacaron los logros y la satisfacción de superar esas brechas y coincidieron en que se vive un momento histórico en la empresa, así como en el sector.

“La igualdad sustantiva no se trata de ocupar los lugares sino de garantizar condiciones reales para que las mujeres puedan desarrollarse, crecer y liderar en igualdad de oportunidades. En sectores técnicos y estratégicos como es el sector eléctrico, donde históricamente ha habido menor presencia femenina, es fundamental escuchar las voces de quienes han transitado por este camino”, sostuvo la titular de la Unidad de Género e Inclusión, Marisol Duarte Martínez.

Hacia el cierre del evento, se llevó a cabo una actividad simbólica en la que se colocaron listones en un árbol; las raíces y el tronco representan la lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos y los listones el fruto de su legado.

La CFE se sumó a la Estrategia Mundial Social del Gobierno de México con un partido simbólico de exhibición de mujeres, para visibilizar su participación en espacios históricamente masculinizados.

Estuvieron presentes en el evento: la subdirectora de Recursos Humanos de la CFE, Cecilia Braña Vázquez; en representación del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), la secretaria de Previsión Social del CEN, María del Carmen Ortega Zúñiga; y la titular de la Unidad de Equidad de Género del SUTERM, Gabriela Wartenweiler Pavón.