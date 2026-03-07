Estamos Juntos Trabajando por la paz y la Seguridad en Jalisco: Presidenta Claudia Sheinbaum

Se Reducen 47% los Homicidios Dolosos en la Entidad

El promedio diario de víctimas de homicidio doloso se redujo de 4.80 en septiembre de 2024 a 2.55 en enero de 2026; siendo enero 2026 el más bajo desde 2015.

Del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026 se detuvo a 890 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 626 armas de fuego, más de 10 toneladas de droga y se desmantelaron tres laboratorios. Con Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 31 de enero de 2026, la incidencia de este delito tuvo una reducción del 26.8 por ciento.

Gobierno de México implementa Plan Kukulkán para fortalecer seguridad en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026.

Zapopan, Jalisco.- Desde Zapopan, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en Jalisco el trabajo coordinado con el gobierno del estado para garantizar la paz y la seguridad logró una reducción de 47 por ciento en los homicidios dolosos, de septiembre de 2024 a enero de 2026, al pasar de 4.80 a 2.55 el promedio diario de víctimas de este delito; siendo enero de 2026 el más bajo desde 2015.

“Agradezco mucho al gobernador toda la coordinación que hemos tenido desde el principio del gobierno y particularmente en las últimas semanas. Ha habido una extraordinaria coordinación, un trabajo conjunto. Y estamos aquí, no solo como hemos visitado distintos estados de la República, sino para decirle a todas y todos en Jalisco, a todas las y los jaliscienses, que estamos juntos, que estamos trabajando por la paz, por la seguridad y por el bienestar de los habitantes de este bellísimo estado”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que además en la entidad se prioriza la Atención a las Causas, por ello se construirán nuevos planteles de bachillerato y se dará un mayor impulso al deporte con la creación de Centros Comunitarios “México Imparable”.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, explicó que enero de 2026 fue el más bajo desde 2015, al pasar de un promedio de 4.0 a 2.55 víctimas diarias, de enero de 2025 a enero de 2026, lo que representa una reducción del 36 por ciento. Informó que los delitos de alto impacto también presentaron una tendencia a la baja, con una reducción de 25 por ciento respecto a septiembre de 2024, pasando de un promedio diario de 41.93 a 31.58 en enero de 2026.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, en Jalisco, con la Estrategia Nacional de Seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026 fueron detenidas 890 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 626 armas de fuego, más de 145 mil cartuchos, más de 10 toneladas de droga, incluyendo 3 mil pastillas de fentanilo y se desmantelaron tres laboratorios para la producción de metanfetaminas.

Asimismo, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 31 de enero de 2026, la incidencia de este delito tuvo una reducción del 26.8 por ciento, se detuvieron a 44 personas y se aperturaron 257 carpetas de investigación.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que, como parte del eje de Atención a las causas, en Jalisco las Mesas de Paz estatales tuvieron 52 sesiones, 3 mil 876 regionales y seis interregionales, en las que se suscribieron 183 acuerdos. En el estado se efectuaron 278 Jornadas por la Paz, en las que participaron 110 mil personas; se ofrecieron 91 mil 309 servicios y trámites; se realizaron 32 mil 806 visitas casa por casa en 33 colonias, se instalaron 29 Comités de paz, 33 Ferias de Paz y se recuperaron cinco espacios públicos. Asimismo, con Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre de 2024 al 5 de marzo de 2026 en siete municipios se intercambiaron de forma voluntaria 82 armas de fuego por dinero en efectivo.

Además, informó que con la estrategia Jóvenes Transformando México se construirán 22 nuevos planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza; un Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario; cuatro Telebachilleratos Comunitarios; se ampliarán dos Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios; se reconvertirán dos Centros de Estudios de Bachillerato y se edificarán cuatro Centros Comunitarios “México Imparable”, además se pondrá en marcha el programa “Jóvenes Unen al Barrio”.

El gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, resaltó que la presencia de la Presidenta en el estado muestra su solidaridad con las y los jaliscienses, ante ello, agradeció su apertura, cercanía y el apoyo que le ha brindado al estado.

Gobierno de México Implementa Plan Kukulkán Para Fortalecer Seguridad en el Marco de la Copa Mundial FIFA 2026

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, señaló que, en el marco de los preparativos para la Copa Mundial de Fútbol 2026, el Gobierno de México implementa la estrategia de seguridad denominada Plan Kukulkán, que integra a más de 20 dependencias federales y contempla la coordinación con autoridades de Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, así como mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA. Además de que se instaló una Mesa de Coordinación estratégica con representantes de FIFA.

“Estas acciones incluyen: Capacitación especializada. Ejercicios de planeación y operación. Homologación de protocolos. Ejercicios simulados a escala real. Monitoreo permanente. Y sistemas de alerta temprana que permitirán garantizar condiciones de seguridad para la población y para los millones de visitantes que llegarán al país durante el Mundial 2026”, agregó.

Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el jefe del Centro de Coordinación, general Román Villalvazo Barrios, detalló que se crearon tres fuerzas de tarea conjunta, siete agrupamientos por sedes alternas y tres agrupamientos de las Fuerzas Aéreas. En conjunto, el despliegue suma más de 99 mil efectivos, incluyendo 20 mil de las Fuerzas Armadas, 55 mil de la Secretaría de Seguridad, personal de seguridad privada, 188 binomios canófilos, poco más de 2 mil 100 vehículos militares, 378 vehículos civiles, 24 aeronaves y drones.

El comandante de Fuerza de Tarea Mundial 2026 de la Secretaría de Marina, almirante Ramón Lara Romero, explicó que se implementarán 12 mil 241 elementos de diferentes mandos navales, que se concentrarán en tareas como búsqueda en la web de amenazas durante el evento y resguardo de las entradas marítimas. En Jalisco se fortalecerán los puertos de la entidad, así como en Nayarit y Colima, además se adquirieron 40 equipos para mayor control en la entrada de visitantes en los aeropuertos y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México los trabajos de remodelación concluyen en mayo de este año.