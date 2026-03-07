Impulsan Derechos Humanos y Perspectiva de Género en la Capital

En un esfuerzo por fortalecer el tejido social y la protección de las garantías individuales, la diputada y presidenta honorífica del DIF Municipal, Karla Estrada, encabezó el taller de Derechos Humanos y Perspectiva de Género impartido por la destacada ponente Alejandra Martin Becerra.

Ante un foro concurrido, Estrada subrayó que la perspectiva de género es la herramienta necesaria para identificar y cuestionar las desigualdades que han sido normalizadas por mucho tiempo en nuestra sociedad.

Durante su mensaje, la presidenta del DIF Municipal señaló que los derechos humanos funcionan como un escudo ciudadano, pero puntualizó que este solo es efectivo si la población lo conoce y se apropia de él. “El conocimiento que hoy se llevan es poder; es el poder de alzar la voz por ustedes mismas y por quienes aún no pueden hacerlo”, afirmó.

Este evento contó con el respaldo pleno de la titular de Solidaridad y Desarrollo Humano, Nancy Espinoza, y fue impulsado a través del área de Derechos Humanos, bajo la dirección de Rocío Martínez.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su compromiso de construir un municipio más justo, equitativo y humano, brindando espacios de formación que transformen la convivencia diaria de las y los zacatecanos.