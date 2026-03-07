INMUZAI Conmemora el Mes de las Mujeres con Actividades Culturales, Educativas y Comunitarias

Durante todo el mes de marzo, el Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas (INMUZAI) llevará a cabo una serie de actividades comunitarias, culturales y formativas con el objetivo de visibilizar el trabajo, los derechos y la participación de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

La directora del instituto, Georgina Arce Ramírez, informó que el programa está enfocado en atender diversas necesidades de las mujeres mediante acciones cercanas a la población, principalmente en colonias y comunidades del municipio.

Explicó que las actividades fueron diseñadas a partir de las funciones y atribuciones del propio instituto, priorizando espacios de reflexión, aprendizaje y convivencia dirigidos a mujeres de todas las edades. Entre las acciones contempladas se encuentran pláticas, conferencias, proyecciones de cine para madres de familia, juegos didácticos dirigidos a niñas y niños, así como talleres enfocados en el autocuidado y el fortalecimiento personal de las mujeres.

Como parte de este programa, el INMUZAI llevará jornadas de actividades a distintas comunidades del municipio, donde se desarrollarán dinámicas educativas y de sensibilización. Estas acciones se realizarán en coordinación con otras áreas del Ayuntamiento relacionadas con la prevención de la violencia y la promoción de la participación ciudadana.

Asimismo, se impartirá un taller sobre valoración personal y autocuidado para mujeres, acompañado de una exposición y la elaboración de un mural alusivo al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El programa también incluye la premiación del concurso de cuento “Nos queremos vivas”, cuya convocatoria fue lanzada desde noviembre pasado y en el que se reconocerán tres primeros lugares y dos menciones honoríficas.

De manera complementaria, el instituto ha impulsado actividades como una feria del empleo dirigida a mujeres, donde se ofrecieron vacantes laborales, además de información sobre los servicios que brinda el INMUZAI y orientación sobre los distintos tipos y modalidades de violencia.

También se desarrollarán círculos de lectura, uno en escuelas y otro abierto al público en general, así como talleres prácticos, entre ellos uno de mecánica automotriz básica.

Georgina Arce destacó que estas actividades buscan mantener presente durante todo marzo la importancia de avanzar hacia una igualdad sustantiva y continuar visibilizando los derechos de las mujeres en todos los sectores de la sociedad. La programación completa puede consultarse en las redes sociales oficiales del INMUZAI y del Ayuntamiento de Zacatecas.