Presidenta Claudia Sheinbaum Inaugura Nuevo Bachillerato Nacional Plantel El Salto en Jalisco

Construcción Inició en Septiembre de 2025 y se Concluyó en Enero

La inversión de esta obra fue de casi 50 mdp y cuenta con dos edificios nuevos, 12 aulas, cuatro laboratorios y cancha multifuncional.

Jalisco duplicará el número de estudiantes que reciben alguna beca del Gobierno de México con 640 mil nuevos derechohabientes de primaria, a través de la beca Rita Cetina para uniformes y útiles.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró un nuevo plantel de Bachillerato Nacional en El Salto, Jalisco, el cual se suma a la meta nacional de 200 mil nuevos lugares en Educación Media Superior. Además, informó que en la entidad se construirán 22 Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”.

“Entonces, fíjense, iniciamos con una meta de 100 mil lugares en el país, y empezamos a construir las preparatorias: tecnológicos, ampliando tecnológicos y nuevas escuelas; y también, ahí donde hay secundaria, en la tarde preparatoria. ¿Y saben qué? Había espacio para 100 jóvenes y se inscribían 200; abríamos un espacio para 200 y se inscribían 400. Y le dije a Mario y a Tania: hay que aumentar el número de prepas. Entonces, lo aumentamos a 125 mil lugares en el país y se seguían inscribiendo más y más. Bueno, este año ya subimos la meta a 200 mil lugares en todo el país para los jóvenes mexicanos”, informó.

Explicó que, tras realizar una encuesta al inicio de su administración, detectó que las y los jóvenes no continuaban con sus estudios de preparatoria porque perdían muchas horas de traslado para llegar a la escuela, por lo que el Gobierno de México inició con la construcción de más preparatorias que queden cerca de la casa, amplió la capacidad de las ya existentes y convirtió los turnos vespertinos de secundarias en bachilleratos.

El Bachillerato Nacional, recordó la Presidenta, otorgará dos certificados: el de Bachillerato General, que les permite continuar la Educación Superior; y el de Bachillerato Tecnológico, que emite un certificado técnico avalado por una institución pública de Educación Superior.

A estas acciones se suma la continuidad de las Becas Benito Juárez y del nuevo programa “Te extrañamos en el salón”, que busca regresar a las aulas a las y los alumnos que dejaron sus estudios, agregó.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que este nuevo plantel de Bachillerato Nacional Plantel El Salto tuvo una inversión de cerca de 50 millones de pesos (mdp) y cuenta con 12 aulas, cuatro laboratorios, nueva cancha multifuncional con gradas, plaza cívica, acceso, andadores y áreas verdes. Explicó que la construcción –que generó 603 empleos– inició en septiembre y concluyó en enero de 2026 y como parte de la obra se crearon dos edificios nuevos y se rehabilitó uno ya existente, todos de tres pisos, así como módulos, sanitarios y bodega.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que este plantel del Bachillerato Nacional en El Salto abre sus puertas el lunes 16 de marzo. Agregó que en Jalisco hay 691 mil estudiantes que reciben las becas Benito Juárez en preparatoria, Rita Cetina en secundaria, Jóvenes Escribiendo el Futuro de universidad y anunció que este año se duplicarán con 640 mil niñas y niños de primaria que recibirán la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, agradeció la visita de la Jefa del Poder Ejecutivo Federal en un momento importante para la entidad y que apueste por la educación con este nuevo bachillerato que impartirá carreras tecnológicas acorde a la vocación del municipio.

La estudiante de Electrónica en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 331, Alejandra Esperanza López Rodríguez, agradeció la visita de la Presidenta y su apoyo a la educación con este nuevo plantel, que le permitirá a ella y sus amigos estudiar en un ambiente de paz, alegría y tranquilidad.