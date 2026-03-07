Zacatecas Fortalece Lazos Internacionales con Hermanamiento con McAllen, Texas

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, realizó una visita de trabajo a la ciudad de McAllen con el objetivo de formalizar un acuerdo de hermanamiento que permitirá fortalecer los vínculos culturales, económicos y sociales entre ambas comunidades.

La visita se llevó a cabo atendiendo la invitación del alcalde de McAllen, Javier Villalobos, así como del cónsul de México en esa ciudad, Froylán Yescas Cedillo, con quienes se consolidó este acuerdo de cooperación internacional que busca generar nuevas oportunidades de intercambio y colaboración entre Zacatecas y el sur de Texas.

Durante su estancia, el alcalde destacó que este hermanamiento representa una oportunidad para impulsar proyectos conjuntos en materia cultural, promoción turística, desarrollo económico y fortalecimiento de los lazos con la comunidad migrante zacatecana que radica en esa región de Estados Unidos.

Como parte de las actividades de la visita, expositores zacatecanos participan en el festival MXLAN International Economic Summit & Festival, un evento que reúne expresiones culturales, gastronómicas y artísticas de México y que se ha consolidado como uno de los encuentros binacionales más importantes en la frontera.

En este espacio, productores y promotores culturales de Zacatecas tienen la oportunidad de mostrar la riqueza cultural y gastronómica del estado, además de fortalecer la presencia de la entidad ante públicos internacionales y generar nuevas oportunidades de promoción y comercialización.

El presidente municipal subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia para ampliar las oportunidades de desarrollo para el estado. “Seguimos fortaleciendo las relaciones que permitan a nuestros productores llegar a nuevos mercados, estrechar vínculos culturales y académicos, además de promover a Zacatecas como la capital cultural de México”, expresó.

Asimismo, adelantó que como parte de esta colaboración, la ciudad de McAllen participará en el Festival de Ciudades Hermanas que se realizará en Zacatecas del 14 al 16 de agosto. En este encuentro internacional continúan sumándose ciudades interesadas en formar parte de este espacio de intercambio cultural, turístico y económico.