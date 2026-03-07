85 Nuevos Cadetes se Preparan Para Fortalecer a la Fuerza del Gigante

Comienzan su Entrenamiento y Capacitación

60 de ellos se forman como Policías de Proximidad y 25 en el área de Seguridad y Custodia.

Su entrenamiento y capacitación está a cargo de un grupo de profesionales y expertos en materia de seguridad pública.

Un total de 85 cadetes iniciaron su formación en la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol), 60 de ellos como Policías de Proximidad y 25 en el área de Seguridad y Custodia.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE), Antonio Martínez Romo, y la directora de la Unpol, Cecilia Pacheco Rangel, dieron la bienvenida a las y los futuros policías, y los exhortaron a poner todo su empeño, esfuerzo y disciplina en su preparación profesional.

Martínez Romo detalló que, tras un riguroso proceso de selección, estos cadetes comenzaron su entrenamiento y capacitación, lo cual estará a cargo de un grupo de profesionales y expertos en materia de seguridad pública.

“Los invito a forjarse con honor y excelencia, y a poner todo su entusiasmo y compromiso en la noble tarea de servir y proteger a las familias de Aguascalientes, pues de ello dependerá su integración a la Fuerza del Gigante y trabajar por la seguridad de la ciudadanía”, les dijo el titular de la SSPE.

Señaló que, una vez concluida su formación, quienes integran esta nueva generación se incorporarán a las filas de las corporaciones policiales, con la responsabilidad de contribuir a mantener la paz y el orden en la entidad.

“Deberán conducirse bajo los principios del honor, la lealtad y el sacrificio, sin perder el sentido de solidaridad para apoyar siempre a quien lo necesite”, resaltó.

Finalmente, el secretario alentó a las y los 85 nuevos cadetes, mujeres y hombres, a que este sea el primero de muchos objetivos en su vida profesional, con la meta de consolidar una carrera policial sólida, siempre con la visión de crecer no solo como servidores públicos, sino también como seres humanos.